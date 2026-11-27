Eclipse solar 2027 oscurecerá el cielo durante más de seis minutos: ¿Se verá en México?

El próximo 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse total de Sol. / iStock

será uno de los más largos del siglo XXI, con una duración de más de seis minutos de oscuridad total en algunas regiones del planeta

El 2027 traerá consigo uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de las próximas décadas. Se trata de un eclipse total de Sol que ocurrirá el lunes 2 de agosto y que permitirá a millones de personas observar cómo la Luna cubre por completo al astro durante varios minutos.

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De acuerdo con las estimaciones de la NASA y del Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), el evento alcanzará una duración máxima de seis minutos y 23 segundos en su fase de totalidad, una característica que lo colocará entre los eclipses solares más prolongados del siglo XXI.

El fenómeno recorrerá distintas regiones de Europa, África y Medio Oriente, donde la oscuridad en pleno día permitirá apreciar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar total de 2027?

La trayectoria del eclipse comenzará sobre el océano Atlántico, atravesará el estrecho de Gibraltar y continuará por el norte de África hasta llegar a la península arábiga, antes de finalizar en el océano Índico. Entre los países que podrán apreciar el eclipse en su fase de totalidad se encuentran: España.

Marruecos.

Argelia.

Libia.

Egipto.

Arabia Saudita.

Yemen.

Somalia. Egipto será uno de los principales destinos para observar el fenómeno, particularmente en las inmediaciones de la ciudad de Luxor, donde la oscuridad total superará los seis minutos. En otras regiones de Europa, África y Asia, los habitantes podrán observar un eclipse parcial, aunque su duración y porcentaje de oscurecimiento dependerán de su ubicación geográfica.

El fenómeno astronómico alcanzará seis minutos y 23 segundos de totalidad. / iStock

¿Por qué será tan especial el eclipse solar de 2027?

Una de las principales características de este acontecimiento será su extensa duración. Durante poco más de seis minutos, en los puntos de máxima totalidad, la Luna bloqueará completamente la superficie visible del Sol.

El fenómeno también será una oportunidad para que los especialistas estudien la corona solar, cuya observación resulta complicada en condiciones normales debido al intenso brillo del astro.

Desde su inicio hasta su conclusión en diferentes regiones del planeta, el eclipse tendrá una duración global superior a las cinco horas, aunque la fase de oscuridad total únicamente se prolongará durante algunos minutos en cada ubicación.

¿El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 se podrá ver en México?

A diferencia de lo ocurrido el pasado 8 de abril de 2024, cuando miles de personas se reunieron en diferentes estados del país para presenciar un eclipse total de Sol, México no podrá observar el fenómeno de 2027.

El territorio mexicano quedará fuera de la trayectoria de la sombra lunar, por lo que tampoco será posible apreciar el eclipse en su fase parcial.

Sin embargo, los aficionados a la astronomía podrán seguir el acontecimiento mediante las transmisiones en vivo que podrían realizar instituciones científicas y observatorios internacionales.

El eclipse de 2027 será uno de los más largos del siglo XXI. / iStock

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total en México?

Los mexicanos tendrán que esperar hasta el 30 de marzo de 2052 para volver a presenciar un eclipse total de Sol desde territorio nacional.

Antes de esa fecha, México tendrá la oportunidad de observar otros eclipses solares parciales, entre ellos el del 14 de enero de 2029, cuya región de visibilidad abarcará parte de América del Norte y Centroamérica.

La NASA recuerda que observar directamente el Sol sin protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la vista, por lo que recomienda utilizar filtros solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 durante las fases parciales.