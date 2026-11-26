Caso Vadhir ’N’: Magistrados cancelan orden de aprehensión en su contra: ¿queda libre de acusaciones por abuso sexual?

Sin embargo, la Fiscalía conserva sus facultades para continuar con las investigaciones / Especial

Magistrados resolvieron dejar sin efecto el mandamiento judicial contra el hijo de Eugenio Derbez

La situación jurídica de Vadhir’ ’N’ dio un nuevo giro luego de que magistrados de un tribunal de la Ciudad de México resolvieran dejar sin efecto la orden de aprehensión que existía contra el actor por una denuncia de presunta agresión sexual. La determinación representa una resolución favorable para su defensa, aunque no significa que las investigaciones en su contra hayan concluido ni que esté exonerado de los señalamientos.

La decisión judicial deriva de un recurso de amparo promovido por los abogados del hijo de Eugenio Derbez, quien desde principios de noviembre se encuentra en medio de una controversia legal por dos denuncias relacionadas con presuntos delitos sexuales, correspondientes a hechos distintos.

De acuerdo con la información difundida por los periodistas Carlos Jiménez y Gustavo Adolfo Infante, el mandamiento judicial que quedó sin efectos corresponde al expediente iniciado por la denuncia de una modelo estadounidense, quien señaló al actor por una presunta agresión durante la grabación de un video en la capital del país.

Vadhir Derbez obtuvo una resolución favorable tras impugnar su orden de aprehensión / Especial

Pese a esta resolución, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene sus facultades para continuar con las indagatorias y, si reúne los elementos necesarios y se cumplen los requisitos legales, solicitar una nueva orden de aprehensión contra el actor.

¿Por qué cancelaron la orden de aprehensión contra Vadhir ’N’?

Según lo expuesto por Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, tres magistrados analizaron el recurso presentado por la defensa del actor y determinaron dejar sin efectos el mandamiento judicial.

El comunicador aseguró que la resolución se tomó debido a que “hay certeza de que los hechos no ocurrieron como se relataron”.

La denuncia que dio origen a este procedimiento está relacionada con hechos que presuntamente ocurrieron en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán. A partir de los señalamientos realizados por la mujer, la Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de violación y obtuvo una orden de aprehensión contra el actor, cuya existencia confirmó públicamente el pasado 6 de noviembre.

No obstante, los abogados de Vadhir ’N’ recurrieron a un juicio de amparo para impugnar la medida, procedimiento que derivó en la resolución favorable para el integrante de la familia Derbez.

Magistrados determinaron dejar sin efecto el mandamiento judicial contra el actor / Especial

La cancelación de la orden de captura no equivale a una sentencia absolutoria, por lo que el expediente permanece abierto y las autoridades ministeriales podrán continuar recabando elementos para esclarecer los hechos denunciados.

Vadhir ’N’ enfrenta una segunda denuncia por presunta violación

Además del procedimiento iniciado en la Ciudad de México, el actor enfrenta una segunda denuncia presentada originalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que una adolescente de 15 años lo señaló por una presunta violación.

De acuerdo con Adrián Arellano, abogado de la adolescente, los hechos denunciados habrían ocurrido en septiembre de 2026, durante un viaje a bordo de un crucero que navegaba en aguas internacionales. El litigante explicó que este expediente es independiente del caso relacionado con la modelo estadounidense.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Arellano aseguró que la representación legal de la adolescente ya entregó a las autoridades elementos que, desde su perspectiva, respaldan la denuncia.

“Consideramos que tenemos pruebas sólidas, ya se las entregamos a la Fiscalía y en su momento será oportuno para que se llame al señor Vadhir”, declaró.

El abogado también rechazó que exista algún interés económico por parte de la familia de la adolescente y sostuvo que el objetivo de recurrir a las autoridades es que se esclarezcan los hechos y se determine si existe alguna responsabilidad penal.

La Fiscalía capitalina conserva sus facultades para continuar con las investigaciones / Especial

“La familia está pasando por un proceso sumamente doloroso. La familia que representamos ha señalado de manera muy tajante que aquí lo único que no busca y que no quiere que este caso se vuelva un tema que piensen que se busca alguna cuestión económica, cuando lo único que se busca es un tema de justicia”, señaló.

¿Qué ha dicho la Fiscalía de la CDMX sobre el caso de Vadhir?

El pasado 20 de noviembre, la Fiscalía capitalina informó que la investigación relacionada con la primera denuncia permanecía abierta y sostuvo que contaba con datos de prueba que respaldaban la existencia del hecho investigado.

La institución también señaló que había realizado gestiones para citar al actor en más de diez domicilios y lugares, entre ellos el despacho de sus abogados. Sin embargo, hasta la fecha de aquel pronunciamiento, Vadhir ’N’ no había comparecido ante el Ministerio Público.

Respecto a la segunda denuncia, la dependencia explicó que el expediente remitido por la Fiscalía General de la República únicamente contenía, al momento de su recepción, la denuncia inicial.

La FGJCDMX reiteró que continuará con las investigaciones correspondientes y que mantiene su disposición para recibir los elementos que aporten las partes involucradas, bajo el principio de presunción de inocencia.

Vadhir asegura ser víctima de un intento de extorsión

En medio de los señalamientos en su contra, Vadhir ’N’ utilizó sus redes sociales el pasado 20 de noviembre para presentar públicamente su versión de los acontecimientos, rechazar las acusaciones y negar que se encuentre escondido de las autoridades.

En aquel mensaje, el actor aseguró que la primera denuncia estaría relacionada con un presunto intento de extorsión y afirmó que le solicitaron 350 mil dólares a cambio de evitar la difusión de información vinculada con el expediente de la Ciudad de México.