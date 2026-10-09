Tampa Bay consigue su primera victoria de la temporada tras pasarle por encima a la defensa de los Cowboys

Con más de 250 yardas por tierra Tampa Bay celebra por primera vez en el año

Los Dallas Cowboys siguen sin encontrar la consistencia y, tras una mala noche de la ofensiva y una pésima de la defensiva, el equipo dejó ir la oportunidad de ponerse con récord ganador, cayendo en casa ante Tampa Bay quienes corrieron para más de 250 yardas por tierra para finalmente ganar en la temporada.

En una noche donde la defensa nunca pudo detener a Bucky Irvin y la ofensiva entregó el balón en tres ocasiones, Dallas demostró que no es un verdadero candidato a pelear por el Super Bowl, mientras que los Bucaneros finalmente pudieron romper la racha de derrotas.

Tampa Bay respondió con una buena defensa

Pese a no contar con jugadores como Antoine Winfield Jr, la defensa de Tampa Bay demostró buenos momentos, especialmente aprovechando los errores de los receptores de Dallas quienes soltaron dos envíos de Dak Prescott ocasionando las intercepciones. El segundo de ellos se encargó de sellar el triunfo.

El segundo cuarto, Tampa lo empezó con una anotación para tomar ventaja, posteriormente lograron interceptar a Dak luego de que el balón le rebotara en las manos a Ryan Flournoy. Tras la entrega, la ofensiva logró extender la ventaja.

En la primera tras los puntos de los Bucs, Kavonte Turpun soltó el balón dejando al rival en zona de puntos. La Ofensiva del equipo de Florida aprovechó el error y puso un gol de campo para extender su ventaja a 14 puntos. Esta diferencia fue más que suficiente para poder celebrar su primera victoria.

Kavonte Turpin perdiendo el balón en el juego ante los Buccaneers | AP

La defensa de Dallas demostró su peor lado

Pese a que la semana pasada la defensa de Dallas logró demostrar algunas mejorías forzando un par de despejes, este jueves por la noche regresaron a ser la peor de toda la Liga, especialmente en el tercer cuarto.

En la primera mitad lograron limitar a Tampa Bay a sólo una anotación, sin embargo, en el arranque de la segunda parte permitieron una anotación en sólo dos jugadas con lo que los Bucs lograron darle la vuelta al marcador. Posteriormente permitió otra anotación en tan sólo cinco jugadas.

Aunque en un momento importante lograron detener a Tampa en cuarta oportunidad en la yarda 1, nuevamente batallaron para salir del campo, dejando que Jalon Daniels lanzara para 189 yardas y una anotación. Además, por tierra, permitieron más de 250 yardas, siendo su peor juego hasta el momento en esta categoría.

Bucky Irvin anotando ante los Dallas Cowboys en el TNF | AP

¿Qué sigue para ambos equipos?