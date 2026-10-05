El futbol español vivió momentos de tensión y preocupación antes del encuentro entre el Sporting de Hortaleza y el Atlético Güímar, disputado con el objetivo de conseguir un boleto para la Copa del Rey.
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¿Qué dijo el capitán?
Uno de los testimonios más impactantes fue el de José Luis Llavero, capitán del Sporting de Hortaleza, quien compartió con Marca la preocupación que atraviesa el equipo después de los acontecimientos.
El futbolista reconoció que todavía no lograban asimilar la dimensión de lo ocurrido y expresó la tristeza que embarga a los integrantes del club, quienes viajaron con la intención de competir por una oportunidad histórica.
“Estamos tristes y todavía tenemos el susto y la sorpresa en el cuerpo por la dimensión que ha tomado esto”, expresó Llavero al recordar los momentos de incertidumbre que vivieron.
“No es fútbol. Esto no es fútbol”, manifestó, en una declaración que resume la indignación del conjunto madrileño ante unos acontecimientos que terminaron por desplazar el protagonismo de la competición hacia la seguridad de los jugadores y sus familias.
El temor del jugador no se limitaba a lo que pudiera ocurrir dentro del terreno de juego, sino que también alcanzaba a sus seres queridos. Llavero reveló que, ante las amenazas recibidas durante toda la semana, le había pedido a su padre que no llevara ninguna prenda u objeto que lo identificara como aficionado del Sporting de Hortaleza.
La tensión se presentó desde la llegada del autobús del conjunto madrileño al estadio municipal de Tasagaya. Aficionados rivales lanzaron piedras y otros objetos contra el vehículo, provocando daños en uno de sus cristales.
Partido suspendido
El Sporting de Hortaleza decidió no disputar el compromiso al considerar que no existían las condiciones adecuadas para competir después de lo vivido. Aunque se desplegaron fuerzas de seguridad, el encuentro terminó suspendido y la eliminatoria quedó pendiente para llevar a cabo el duelo
Mientras tanto, la Real Federación de Futbol de Madrid condenó los hechos y expresó su respaldo al Sporting de Hortaleza, además de rechazar las amenazas y cualquier conducta que pusiera en peligro a futbolistas, entrenadores, aficionados y familiares.