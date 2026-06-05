VIDEO: Automovilista furioso golpea a ciclista… ¿por mirarlo feo?

Un nuevo caso de violencia vial ha generado indignación en redes sociales luego de que se difundiera un video donde un automovilista agrede físicamente a un ciclista en plena vía pública de la Ciudad de México. El incidente ocurrió en el cruce de Acoxpa y Periférico, en la alcaldía Tlalpan, una de las zonas con mayor tránsito vehicular del sur de la capital.

La agresión quedó registrada por una cámara instalada en la bicicleta de la víctima, material que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó reacciones de colectivos ciclistas, usuarios y activistas de movilidad, quienes exigieron que el caso no quede impune.

Un video muestra como una automovilista golpea a un ciclista en plena calle de la CDMX / Especial

Todo quedó grabado por la cámara del ciclista

Las imágenes, de apenas 28 segundos de duración, muestran parte del altercado entre ambos involucrados y permiten observar la manera en que el conductor persigue al ciclista antes de atacarlo físicamente.

De acuerdo con la versión del afectado, el furioso conductor manejaba un vehículo de alta gama marca Mercedes-Benz y según habría justificado su enojo asegurando que el ciclista lo miró de una forma "inapropiada".

El sujeto logra derribar al ciclista y lo comienza a patear en la cara / Especial

En la grabación se ve cuando el automovilista corre detrás del ciclista al sur de la Ciudad de México. En el video se observa al hombre vestido con camisa blanca, chaleco negro, pantalón gris claro y zapatos color café, quien sostiene un teléfono celular.

Por su parte, la víctima porta una playera azul de manga larga, pantalón negro, casco, lentes y pasamontañas.

El ciclista no se pudo defender y solo recibía los golpes del automovilista / Especial

Lo sujetó por el cuello y lo lanzó contra un vehículo

Las imágenes muestran cómo, tras varios segundos de persecución, el conductor alcanza al ciclista y lo sujeta por el cuello utilizando ambos brazos. Posteriormente lo proyecta contra la parte trasera de una camioneta estacionada en la zona.

Durante el forcejeo, la bicicleta cae al pavimento, pero la cámara continúa grabando y registra cómo el afectado intenta protegerse mientras recibe la agresión.

La situación escala rápidamente cuando el automovilista derriba al ciclista y comienza a propinarle diversas patadas mientras permanece tendido sobre el asfalto. En otro momento del video también puede verse cómo lo toma del cabello cuando intenta levantarse y posteriormente vuelve a empujarlo cerca de la bicicleta antes de retirarse caminando hacia su automóvil.

Tras la agresión, el ciclista permanece algunos segundos en el suelo con visibles dificultades para recuperarse, mientras que en la grabación no se aprecia la intervención inmediata de alguna autoridad o de otros ciudadanos.

La víctima quedó tendida en el suelo mientras la otra persona se retiraba a su vehículo / Especial

Ya existe una denuncia ante la Fiscalía

De acuerdo con información preliminar, la víctima presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por lo que las autoridades ya tendrían conocimiento de los hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer un reporte oficial respecto al estado de salud del ciclista.

Sin embargo, la difusión del video ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han solicitado identificar al agresor y sancionar cualquier conducta violenta contra ciclistas y usuarios vulnerables de la vía pública.

Crece la preocupación por la violencia vial

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia entre automovilistas, motociclistas, peatones y ciclistas en la Ciudad de México, donde constantemente se reportan incidentes relacionados con agresiones, discusiones y conflictos de tránsito.

Diversos colectivos han señalado que este tipo de conductas representan un riesgo para la seguridad vial y han pedido fortalecer las campañas de respeto y convivencia en las calles de la capital.