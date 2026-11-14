La embarcación terminó volcada, 180 personas fueron evacuadas y 32 requirieron atención hospitalaria, según los reportes iniciales

Momentos de angustia vivieron los pasajeros del crucero American Heritage, luego de que un buque petrolero identificado como Atlantic Asphalt presuntamente perdiera el control y chocara contra la embarcación turística mientras se encontraba atracada en el puerto de Nueva Orleans, Luisiana, durante la tarde del pasado viernes. El impacto provocó una emergencia que obligó a desplegar equipos de rescate, después de que el crucero comenzara a hundirse y finalmente terminara volcado.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, tiempo local, cuando los turistas realizaban maniobras de desembarque. La colisión provocó daños importantes en la estructura del crucero, lo que complicó la evacuación de los ocupantes y obligó a las autoridades a intervenir para evitar consecuencias mayores. En total, 180 personas fueron evacuadas durante el operativo, mientras que los cuerpos de emergencia concentraron sus esfuerzos en auxiliar a quienes quedaron expuestos al agua.

La emergencia también provocó el cierre temporal del tráfico fluvial en la zona del accidente, con el objetivo de facilitar el trabajo de los rescatistas y evitar que otras embarcaciones interfirieran con las maniobras. Las autoridades estadounidenses comenzaron a recopilar información para determinar qué ocasionó que el petrolero impactara contra el crucero y por qué la embarcación turística terminó volcada.

Un buque petrolero chocó contra un crucero de pasajeros en Nueva Orleans / Especial

¿Cómo ocurrió el choque entre el buque petrolero y el crucero en Nueva Orleans?

El accidente se registró cuando el American Heritage permanecía atracado en el puerto de Nueva Orleans, en medio de las operaciones de descenso de pasajeros. En ese momento, el buque petrolero Atlantic Asphalt se aproximó a la zona y, según los reportes preliminares, perdió el control antes de impactar contra el crucero.

La fuerza de la colisión habría provocado daños estructurales que comprometieron la estabilidad de la embarcación turística. En cuestión de minutos, la situación pasó de una maniobra portuaria a una emergencia que requirió la intervención de personal especializado para retirar a los ocupantes y evitar que permanecieran a bordo mientras el barco comenzaba a hundirse.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, explicó que los equipos de emergencia lograron rescatar a 87 personas antes de que la embarcación terminara volcada. Sin embargo, la situación se volvió más complicada cuando algunos ocupantes quedaron expuestos al agua.

El American Heritage terminó volcado después del impacto del Atlantic Asphalt / Especial

"El crucero comenzó a hundirse y finalmente volcó. Fue entonces cuando empezamos a tener personas en el agua", explicó la funcionaria local.

¿Cuántas personas resultaron heridas tras el accidente del crucero?

El saldo preliminar de la emergencia indica que 32 personas fueron trasladadas a hospitales de Nueva Orleans para recibir valoración médica y tratamiento por lesiones consideradas menores. A pesar de la magnitud del choque y del posterior volcamiento del crucero, los primeros reportes no registraron víctimas mortales.

Los servicios de emergencia realizaron labores de evacuación y atención a los ocupantes, algunos de los cuales requirieron asistencia especial debido a sus condiciones físicas. El vicegobernador de Luisiana, Billy Nungesser, señaló que una parte importante de los pasajeros eran adultos mayores, entre ellos personas que utilizaban sillas de ruedas o andadores.

Esta circunstancia representó un desafío adicional para los rescatistas, pues el descenso de personas con movilidad reducida requiere mayor tiempo y coordinación, especialmente cuando una embarcación presenta daños que afectan su estabilidad.

Autoridades reportaron 32 personas trasladadas a hospitales / Especial

VIDEO: Pasajeros terminan en el agua

Uno de los momentos más delicados del accidente ocurrió cuando el American Heritage comenzó a hundirse tras recibir el impacto del petrolero, situación que derivó en el volcamiento de la embarcación y dejó a personas en el agua, según el relato de las autoridades locales.

La emergencia obligó a desplegar un operativo de rescate en el que participaron equipos especializados para evacuar a los ocupantes y trasladarlos a zonas seguras. Las maniobras se desarrollaron en medio de las restricciones al tráfico fluvial, mientras se intentaba mantener despejada el área afectada.

El incidente generó preocupación por las condiciones en las que se encontraban los turistas, particularmente aquellos que necesitaban apoyo para desplazarse. Las autoridades concentraron sus esfuerzos en completar la evacuación y brindar atención médica a las personas lesionadas.

¿Qué provocó que el buque petrolero chocara contra el crucero?

Las causas del accidente todavía son materia de investigación. De acuerdo con la información preliminar, el Atlantic Asphalt habría perdido el control durante su navegación, aunque hasta el momento no se ha establecido qué originó esa situación ni si existió alguna falla mecánica, humana o relacionada con las condiciones del puerto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Guardia Costera estadounidense iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar los factores que provocaron la colisión.

La comandante de la Guardia Costera, Melanie Burnham, informó que los investigadores comenzaron a reunir evidencia técnica en la zona del accidente, con el propósito de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las condiciones en las que navegaba el petrolero antes del impacto.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las maniobras realizadas por ambas embarcaciones, las condiciones de navegación y los posibles factores que impidieron evitar el choque.

Por ahora, no se ha determinado oficialmente la responsabilidad de los tripulantes ni de las empresas involucradas, por lo que cualquier explicación sobre el origen del accidente deberá esperar los resultados de las investigaciones.

¿Qué dijo la empresa operadora del crucero American Heritage?

Después de la emergencia, American Cruise Lines, empresa operadora del crucero American Heritage, emitió un comunicado en el que confirmó la evacuación de los pasajeros y de la tripulación.

La compañía informó que las personas que viajaban a bordo fueron retiradas de la embarcación, mientras las autoridades y los equipos especializados continuaban con las labores de atención y evaluación de daños.

La intervención de las instituciones federales permitió establecer medidas de seguridad alrededor de la zona afectada, con el objetivo de evitar nuevos incidentes durante la revisión del crucero y del buque petrolero.