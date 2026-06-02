VIDEOS: CNTE vandaliza figuras gigantes del Mundial 2026 en Paseo de la Reforma

Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) registraron un nuevo episodio de tensión en la Ciudad de México luego de que un grupo de manifestantes derribara y vandalizara varias esculturas monumentales instaladas sobre Paseo de la Reforma con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Los hechos ocurrieron durante la jornada de movilizaciones de martes, cuando integrantes de la organización magisterial se concentraron en distintos puntos de la capital del país para exigir atención a sus demandas laborales. Sin embargo, una de las acciones que más llamó la atención fue la destrucción de parte del corredor cultural mundialista colocado en una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México.

Los maestros de la CNTE derribaron tres de cuatro estatuas en Paseo de la Reforma / Redes Sociales

Derriban estatuas y queman uniformes frente al Ángel

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de manifestantes que mantenía bloqueada la circulación a la altura del Ángel de la Independencia retiró la ropa de algunas de las esculturas monumentales de futbolistas instaladas en la zona.

Posteriormente, las prendas fueron apiladas y quemadas junto con algunos de los balones gigantes que acompañaban las figuras, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de Paseo de la Reforma.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo al menos tres estructuras fueron derribadas mientras algunos asistentes documentaban lo ocurrido con teléfonos celulares. Los daños se registraron pese a que algunos transeúntes intentaron impedir las acciones y sostuvieron intercambios verbales con los manifestantes. Sin embargo, las esculturas terminaron cayendo entre empujones y gritos.

Integrantes del magisterio quitaron la ropa de las esculturas y las quemaron / Redes Sociales

Bomberos controlaron el incendio

Tras el reporte de los hechos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a la zona alrededor de las 13:00 horas para controlar las llamas provocadas por la quema de materiales.

Incluso, testigos captaron el momento en que un ciudadano intervino para sofocar parte del fuego que consumía uno de los balones decorativos desprendidos de las estructuras. Las autoridades capitalinas informaron que el incidente no dejó personas lesionadas y que el fuego fue controlado sin mayores complicaciones.

Los bomberos tuvieron que llegar a apagar el incendio que hicieron con balones y tela de las esculturas / Redes Sociales

Las esculturas representaban a selecciones mundialistas

Las figuras afectadas formaban parte del corredor cultural instalado rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. Entre las esculturas dañadas se encontraban representaciones de futbolistas con uniformes alusivos a selecciones como Japón, Colombia, España y Alemania.

Estas obras se habían convertido en uno de los principales atractivos visuales relacionados con el ambiente mundialista que comienza a sentirse en distintos puntos de la capital mexicana.

Hasta el momento no hay detenidos por los actos en Paseo de la Reforma / Especial

Dañan trabajo de cartoneros de Iztapalapa

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras los daños es el origen de las esculturas. De acuerdo con información del portal Mexico City 26, las piezas fueron elaboradas por artesanos cartoneros de Iztapalapa como parte de un proyecto cultural que buscaba fusionar el futbol con una de las expresiones más representativas del arte popular mexicano.

Las figuras integraban el denominado Corredor Cultural Mundialista, iniciativa diseñada para acercar a ciudadanos y turistas a la celebración deportiva mediante exposiciones y obras instaladas en espacios públicos. Hasta el momento, las autoridades no han informado si las esculturas serán restauradas o reemplazadas, ni han revelado una estimación oficial de los daños ocasionados.

Los maestros siguen protestando por las demandas que vienen pidiendo desde hace años / Especial

¿Por qué protesta la CNTE?

Las movilizaciones de la CNTE se mantienen activas desde el pasado 25 de mayo, cuando los docentes instalaron un plantón en las inmediaciones del Zócalo capitalino y comenzaron una serie de bloqueos y protestas en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Entre sus principales demandas se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como un incremento salarial del 100 por ciento para los trabajadores de la educación. Pese a que el Gobierno federal ha convocado a mesas de diálogo, integrantes de la Coordinadora han advertido que las movilizaciones continuarán hasta obtener respuestas concretas a sus exigencias.