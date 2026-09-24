Yolanda Andrade vuelve a la TV y habla de su estado de salud: “Me voy a morir”

Yolanda Andrade regresó a la televisión junto a Montserrat Oliver y Roxana Castellanos en Montse & Joe. / @montseyjoetv

La conductora volvió a ‘Montse & Joe’ junto a Montserrat Oliver y Roxana Castellanos, donde habló de su estado de salud y sorprendió con una contundente frase

Después de meses con apariciones intermitentes debido a sus problemas de salud, Yolanda Andrade regresó a la televisión y volvió a compartir pantalla con Montserrat Oliver en Montse & Joe, programa de Unicable.

Durante la emisión, la conductora habló abiertamente sobre el proceso que enfrenta y, fiel al sentido del humor que suele caracterizarla, pronunció una frase que sorprendió a sus compañeras y que fue difundido posteriormente por las redes sociales de Unicable.

Yolanda Andrade junto a Montserrat Oliver y Roxana Castellanos en Montse & Joe. / @montseyjoetv

¿Qué dijo Yolanda Andrade durante su regreso a la televisión?

El regreso de Yolanda ocurrió junto a Montserrat Oliver y Roxana Castellanos, quienes acompañaron a la presentadora durante la conversación.

En medio de una charla en la que recordó algunas de las polémicas que ha protagonizado en redes sociales, Andrade habló sobre su situación personal y lanzó la frase que llamó la atención de la audiencia.

“Estoy enferma y me voy a morir”, dijo la conductora frente a sus compañeras. Montserrat Oliver reaccionó de inmediato y respondió: “Todos nos vamos a morir”, manteniendo el tono de cercanía que existe entre ambas.

El comentario ocurrió dentro de una conversación en el programa y no representa, por sí mismo, un anuncio de que Andrade se encuentre en una situación de muerte inminente.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade confirmó públicamente a finales de 2025 que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas del movimiento muscular. La conductora explicó que el padecimiento le provoca episodios en los que puede tener dificultades para moverse, caminar o hablar, además de fatiga.

A este diagnóstico se suma la neuralgia del trigémino, que la propia Andrade confirmó en 2026 y que puede provocar episodios de dolor intenso en el rostro.

Su historial médico también incluye un aneurisma cerebral que sufrió en 2023, después del cual presentó problemas visuales y sensibilidad a la luz.