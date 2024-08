Alejandra Ortega, atleta olímpica, 'explota' contra Ana Guevara por falta de apoyo

Mostró su molestia. Alejandra Ortega, atleta olímpica mexicana, habló sobre la falta de apoyo a la Delegación Mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. La marchista criticó a Ana Guevara, así como a los dirigentes de la Federación Mexicana de Atletismo.

En entrevista para Fox Sports, la atleta azteca aseguró estar frustrada por la falta de empatía que ha demostrado Ana Guevara con los deportistas mexicanos asegurando que la responsable de la CONADE, menosprecia su esfuerzo.

"Es un poco de frustración y al mismo tiempo enojo, porque una persona de esa talla mundial que fue medallista también olímpica y que no tenga esa empatía con nosotros los deportistas que estamos en ese proceso. Creo que sí es una tristeza para nosotros y pues para mí en lo personal mucho enojo, me molesta ese tipo de declaraciones que hace, porque más que alentarnos pues si menosprecia el trabajo que estamos haciendo", expresó la marchista.

Asimismo, la atleta mexicana aseguró que en su disciplina si reciben apoyo económico, sin embargo, los dirigentes de atletismo y el encargado en marcha, no ven por los atletas y mueven el dinero a otros lados.

“En la marcha yo creo que sí hay apoyo, sí está el recurso, pero desafortunadamente la persona que tenemos de dirigente, que no apoya o no arropa a todos los deportistas, sino simplemente pues a su gente, a la gente que él cree que es la conveniente. Yo creo que, pues ahí ya se fuga el dinero para otro lado, ya no está enfocado a lo que es”, finalizó.

