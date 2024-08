Alejandra Valencia tras su bronce en París 2024: “Con buen sabor de boca, pero no satisfecha”

Luego de culminar su participación en París 2024, la arquera mexicana Alejandra Valencia habló sobre su participación en los Juegos Olímpicos y a pesar de que consiguió un bronce y entró ya a los libros de historia del deporte en México, señala que no está satisfecha con el resultado obtenido.

En entrevista para RÉCORD, Alejandra Valencia comentó que se va de París con un buena sabor de boca, pero es consciente que se le ‘escaparon’ dos preseas más en equipos mixtos e individual.

“En general la competencia si fue buena, me voy con un buena sabor de boca pero no completamente satisfecha porque se que pudimos haber logrado la de mixtos, pude haber logrado la individual nada más que en esta ocasión no nos dejaron, los contrincantes nos tiraron bastante bien”, declaró Ale Valencia.

En Corea sí se toman en serio el Tiro con Arco.

De igual forma, Alejandra Valencia señaló el gran diferenciado entre Corea del Sur y el esto de los países en el Tiro con arco y mencionó que en dicha nación sí se toma en serio el deporte, poniendo de ejemplo los campos de practica.

“En Corea el Tiro con arco es un deporte muy famoso, es como el futbol en México… Estuvimos en una competencia muy grande allá en un pueblito de mil personas y había un campo gigante, más grande que el que hay en el CENAR que es el más ‘pro’ para la Selección Nacional y dices wow, aquí sí se toman en serio el Tiro con arco”, concluyó.

Al final Alejandra Valencia agradeció a la afición mexicana por el apoyo recibido en París y señaló que se encuentra lista para lo que venga en su carrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EQUIPO MEXICANO DE NATACIÓN ARTÍSTICA REGRESA A JUEGOS OLÍMPICOS DESPUÉS DE 28 AÑOS