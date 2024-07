Ana Guevara manda mensaje los atletas mexicanos antes de París 2024: “Los mexicanos creen en ustedes”

Con un último mensaje esperanzador, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara pone rumbo a París, en donde espera la delegación mexicana tenga una participación competitiva e histórica.

"A pocos días de poder iniciar con las Olimpiadas de París 2024, quiero recordarles que no sólo llevan consigo sus sueños, sus anhelos, sus aspiraciones personales, sino también la de millones de mexicanos que acompañarán cada segundo, cada minuto, cada día, cada pelea, cada combate, cada escenario que tocarán los deportistas mexicanos", señaló la ex velocista, quien sabe lo que significa ir y consagrarse en unos Juegos Olímpicos.

"[Los mexicanos] Creen en ustedes, creen en cada uno de ellas y ellos, y que inspiran en un ejemplo que estoy segura que así se trasladará en este gran evento, la nueva generación que escribirá con letras doradas su historia y plasmarán también una página de la historia del deporte mexicano y no solamente los que logren medallas, sino también los que participarán y lograrán cristalizar ese anhelo de estar en los Juegos, de llegar y consagrar su espíritu deportivo con la máxima fiesta del deporte global", añadió.

La medallista en Atenas 2004 ve con ilusión esta delegación azteca que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, asegurando que esta justa veraniega marcará un antes y un después en el deporte mexicano.

"Hoy, a diferencia de otras ediciones de Juegos Olímpicos, incluida la de Tokio, tenemos la certeza de que el equipo destacará, tenemos certeza de que el equipo llega con capacidad de competir y tenemos también la certeza de que este momento va a cristalizar un antes y un después", puntualizó.

Para finalizar, Guevara no quiso dejar pasar la oportunidad para dar a conocer que actualmente el dialogo con el Comité Olímpico Mexicano ha sido claro, todo en favor de un mismo fin, ver a los mexicanos triunfar.

"Quería aprovechar este momento para decirles que el dialogo con el COM es terso, no hay ninguna situación que genere encono dentro de la delegación. Ayer, antes de partir, la presidenta del Comité Olímpico, hablamos todavía para ver detalles del equipo nacional y prácticamente todo está dado y todo está dicho, no hay ninguna situación, ningún inconveniente que genere, ni tampoco traslade al equipo nacional lo que corresponde meramente administrativo. Partiremos con toda la devoción y el anhelo de que el equipo sea competitivo y que les facilitemos esta situación de armonía", concluyó.

