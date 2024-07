Ángela Ruiz tras ganar el bronce en tiro con arco: “Celebro mi cumpleaños con esta medalla"

Este domingo la mexicana Ángela Ruiz ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando vencieron al equipo neerlandés y aseguraron la presea del tercer sitio, misma con la que la joven de 18 años celebró su cumpleaños este 28 de julio.

Ruiz, que se convirtió en la segunda atleta en ganar una medalla olímpica en el día de su cumpleaños, confesó su sentir sobre la presea de bronce que ganó en estos Juegos Olímpicos, esto, para el portal de la CONADE.

“Celebro mi cumpleaños con esta medalla, es un regalo soñado. Sí, imaginé así mi cumpleaños porque ya lo había pensado, soñado y se dio. Esta medalla significa que hemos hecho un buen equipo porque finalmente lo veníamos soñando, hablando y trabajando en las Copas del Mundo, quizá no fue el mejor resultado, pero estuvimos probando y haciendo cosas que sabíamos que aquí nos iba a funcionar", comentó Ruiz.

Asimismo, la mexicana contó cómo es la convivencia con Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, contando sobre los consejos que le dan sus experimentadas compañeras de equipo del Tiro con Arco Femenil y que ganaron el bronce en París 2024.

"No siento más que felicidad, muchas gracias al equipo por apoyarme y por la confianza que me tienen en el momento en que yo me paro en la línea de tiro, la fecha que sale durante el partido. Me sentí apoyada, nos sentíamos en sintonía, platicamos mucho y antes de entrar nos decíamos: venga, si podemos lo estamos haciendo muy bien, hay que seguir así y enfocadas", finalizó.

