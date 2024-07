Arturo Brizio 'defiende' polémica arbitral en Juegos Olímpicos: 'Insólito pero no injusto'

El futbol en los Juegos Olímpicos inició con el pie izquierdo luego de la gran polémica en el encuentro entre Marruecos y Argentina, donde la albiceleste terminó perdiendo luego de que se le anulara un gol tras haber concluido el partido.

Tras la gran polémica, el exsilbante mexicano Arturo Brizio aseguró que a pesar de que la decisión de anular el gol del empate de argentina fue algo sin precedentes, también fue la decisión correcta.

“Vamos por partes, primero, el partido se juega 2-1 ganando Marruecos y de pronto, el árbitro Glenn Nyberg decide añadir 15 minutos, esto es una anomalía... no pasó nada que justificase esto.

“Hay una invasión de cancha, el público marroquí se dio cita en cantidades importantes invade la cancha y hay un comisario de FIFA que ordena a los equipos irse al vestuario y también toma la decisión de vaciar el estadio... en ese momento se entera el árbitro que el VAR pone los vectores y con toda la tecnología detecta que el gol de Argentina no debe contar, entonces no puedes dar por terminado el partido... esto es absolutamente insólito, pero no es injusto”.

Cabe destacar que la decisión de anular el gol del empate de Argentina llegó dos horas después de haber suspendido el partido. Esto provocó las criticas de los integrantes de la albiceleste, tal y como lo fue Javier Mascherano.

“Es el circo más grande que vi en mi vida. Estamos en unos JJ.OO, no es un torneo de barrio, esto no puede pasar”, dijo el DT del equipo.

