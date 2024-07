Atleta australiano se amputa el dedo para poder competir en París 2024

El jugador de hockey se pasto australiano, Matthew Dawson, se cortó la parte superior del dedo anular para poder competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta insólita decisión fue tomada después de una fractura que puso en riesgo su participación en la justa, por lo que Dawson optó por amputarse una fracción del dedo.

El atleta de 30 años explicó que la medida fue tomada tras discutirlo con su esposa y un cirujano plástico, asegurando que al final no solo hizo para poder jugar en París, sino también para proteger su vida.

"En ese momento tomé una decisión informada con el cirujano plástico, no solo por la oportunidad de jugar en París, sino también por la vida después. La mejor opción para mí era quitarme la punta del dedo. Es un cambio en este momento y un desafío emocionante", contó a 7NEWS.

"No tuve mucho tiempo para tomar la decisión. Ya había tomado la decisión y luego llamé a mi esposa y ella me dijo: 'No quiero que tomes una decisión apresurada', pero tenía toda la información que necesitaba para tomar la decisión no para París sino para la vida después", agregó.

Dawsom y el resto de la Selección Australiana de hockey sobre pasto enfrentarán a Argentina, Irlanda y Bélgica en el Grupo B, comenzando su actividad el 27 de julio contra los sudamericanos.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: PARÍS 2024: TIRO CON ARCO, DISCIPLINA DE PRECISIÓN Y EMOCIÓN EN JUEGOS OLÍMPICOS