Duilio Carrillo y los contrastes de Tokio 2020 y París 2024: “Un proceso totalmente diferente”

El ir a unos Juegos Olímpicos pueden significar muchísimo para los atletas dependiendo la situación o el proceso que hayan vivido. Para Duilio Carrillo, París 2024 representa su segunda justa veraniega, una muy diferente a la que vivió en Tokio 2020, pues hace dos años llegó lo que es su mayor motivación, su hija.

El haber conseguido su boleto a estos Juegos Olímpicos con mayor anticipación ha permitido al tapatío poder disfrutar de este proceso olímpico sin tanta incertidumbre, a como lo vivió en el ciclo pasado.

"La verdad es que fue un proceso totalmente diferente, una época muy diferente, ya que el ciclo pasado nos tocó en pandemia, a parte, mi boleto olímpico yo lo conseguí un mes antes de Tokio, entonces fue un poquito más de presión, de estrés por conseguir puntos en cada competencia y ahora en este ciclo haberlo conseguido un año previo de Juegos Olímpicos me dio más tranquilidad de poder hacer una mejor estrategia y bueno, de disfrutar un poco más el proceso", reveló el pentatleta en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Pero esas no fueron las únicas diferencias del ciclo pasado y este, pues ahora, Carrillo llega con una mayor madurez mental y una motivación extra que lo estará esperando después de cada competencia.

"Creo que el ciclo pasado no tenía la madurez que tengo ahora y creo que un factor importante es el de la familia. Hace dos años nació mi bebé, tengo un bebé de dos años y una esposa, entonces, el valor familiar, el respaldo, el que alguien te esté esperando en casa es un plus muy importante y creo que me ha hecho disfrutar más el proceso y estar más motivado, porque ahora soy el ejemplo de una bebé y tengo que responderle al esfuerzo que hace mi esposa también.

Duilio y Emiliano Hernández, quien además es el abanderado mexicano, serán los dos representantes aztecas en el pentatlón moderno. Ambos compiten desde que eran niños y ahora, esa rivalidad la han usado para mejorar.

"Había rivalidad al representar diferentes estados

Si, desee pequeños, desde que inicié en el pentatlón siempre éramos rivales y pues nunca hubo esa amistad, siempre era esa rivalidad. Ahora ya superamos esa rivalidad. Ahora yo represento al Estado de México, así que somos dos mexiquenses que vamos a ir a Juegos Olímpicos y estoy contento, me siento muy respaldado en cuestión del nivel que tiene él, eso me ayuda para mí jalarme y dar un buen performance los dos", aseguró.

Para finalizar, Carrillo compartió que se ve disfrutando estos Juegos Olímpicos, no solamente al nivel competitivo, pues estas competencias les dan la oportunidad de conocer otras naciones y más competidores.

"Veo a un Dulio Carrilo contento, viviendo, disfrutando cada día, cada instante en la villa; conocer cada rincón, todo lo que te da unos Juegos Olímpicos, porque no solamente es competir, sino, conocer otra nación, convivir con otras maciones, es algo muy padre. Entonces, al alguien que disfruta, alguien que da lo máximo en su última versión de pentatlón con caballos, entonces, me veo feliz, me veo cruzando la meta sin quedarme con nada", concluyó.

