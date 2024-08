El invento mexicano que 'ayudó' a Sifan Hassan a ganar el oro en Maratón en París 2024

México estuvo presente en París 2024 en las disciplinas de Maratón Femenil y Varonil en las predas de ropa, pues un invento por un mexicano acompaña a los corredores durante su camino para evitar un golpe de calor. Se trata de una banda que va en la frente que sirve para enfriar a los atletas olímpicos durante su trayecto, y que ya había sido utilizada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sifan Hassan, ganadora de la medalla de Oro en Maratón Femenil con un récord olímpico de 2h22.55min y Bashir Abdi, quien obtuvo la medalla de Plata en la rama Varonil, fueron algunos de tantos atletas que utilizaron dicha banda, que lleva por nombre Banda Omius y que fue creada por el mexicano Gustavo Cadena Schlam, quien es egresado de la Ingeniera Físico Industrial por el Tec de Monterrey.

¿PARA QUÉ SIRVE OMIUS?

El invento del mexicano sirve para enfriar la cabeza de los atletas que la usan, pues evapora el sudor que van generando a lo largo de su recorrido. También funciona para evitar que los corredores lleguen a tener algún golpe de calor y su salud se ponga en riesgo.

Gustavo, en una entrevista para el Tecnológico de Monterrey en 2021, explicó que la banda que creó utiliza el sudor y lo reparte en un área más grande, no solo sobre la piel del corredor, sino con el material en forma de cubos sobre la banda. Omius utiliza nanotecnología para poder enfriar la cabeza de los atletas, donde se le comparó como si fuera un radiador de un automóvil, buscan enfriar al ser humano sin lastimar la piel o el cuerpo.

De acuerdo con análisis y estudios previos, el ser humano utiliza la evaporación del sudor para generar enfriamiento, por lo que con la Banda Omius replica hasta cinco veces más el efecto que general el cuerpo humano, generando un enfriamiento mayor, pues en competición, el cuerpo puede alcanzar una temperatura de hasta 39.4 grados centígrados, por lo que puede generar un golpe de calor con vomito, falta de aire, confusión o perdida del conocimiento.

ATLETAS QUE LO UTILIZARON EN PARÍS 2024

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021, fueron la primera prueba de esta Banda Omius, donde varios atletas la utilizaron en Triatlón y Maratón. Sin embargo, tres años después, ahora en París 2024, varios atletas volvieron a ponerse su banda, pues la capital francesa presenta calor extremo durante el verano.

Sifan Hassan, que se llevó el Oro, fue una de las atletas que utilizó Omius durante todo su recorrido en el Maratón en estos Juegos Olímpicos, ayudándole a poder resguardar su salud y evitando que su cuerpo entrara en calor y poder entrar en primer lugar a la línea de meta.

En la rama Varonil se vio más la Banda Omius, siendo Bashir Abdi quien obtuvo la medalla de Plata en esta disciplina, pero el alemán Richard Ringer también la utilizó, aunque no entró al podio. La leyenda keniana Eliud Kipchoge también portó esta banda Omius durante su participación en París 2024.

TOKIO 2020, LA PRIMERA PRUEBA

Cuando Gustavo Cadena vio su invento en televisión, cuando seguía los Juegos Olímpicos, señaló que sentía demasiado orgullo, pues su proyecto inició desde 2013 y siendo hasta 2021 donde pudo tener los frutos deseados. Asimismo, contó que semanas antes, él había mandado Bandas Omius a diversos atletas, pero nadie le contestó si las utilizarían, por lo que fue una sorpresa el verlos con su cinta en Tokio 2020.

"Al principio nadie cree en tu producto y la gente no lo quiere usar, dicen que la banda se ve rara. No estancamos porque la probamos con un club de deportistas amateurs que decían que sí funcionaba, pero que tal vez no la comprarían. Fue una emoción poder verla y darte cuenta de que puedes impactar a escala mundial si haces un buen producto, aunque estés en tu casa con máquinas instaladas".

