La emotiva felicitación a Osmar Olvera de sus papás tras sus dos medallas en París 2024

En los Juegos Olímpicos París 2024, México sumó su cuarta medalla cuando Osmar Olvera ganó el bronce en Clavados Trampolín 3m. Olvera logró acumular 500.40 puntos en donde compitió de cerca con atletas chinos.

Tras recibir su medalla, Osmar Olvera tuvo la oportunidad de hablar con sus padres, Mayanin Ibarra y Sergio Olvera. La conversación resultó emotiva, con lágrimas de alegría al celebrar su segunda medalla olímpica, esto en la señal de Claro Sports con la voz de Alberto Lati.

"Hola hijo, hola campeón. ¿Felices? Eres doble medallista. Disfruta, disfrútalo campeón y a trabajarla. Eres el mejor, te amo. Hoy eres el mejor y trabájala. Nos vemos en Los Ángeles y nos los tragamos (a los chinos), papi. Vamos a chambearle, ahí nos los tragamos. Gracias a ti por darnos la ilusión y esta alegría", expresó su padre emocionado.

"EL LÍMITE ES EL CIELO, A MIS 20 AÑOS SER DOBLE MEDALLISTA OLÍMPICO ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD" No te pierdas las palabras de Osmar Olvera, clavadista mexicano, después de su segunda presea en #Paris2024#ParísEsTuyo pic.twitter.com/LUFDNIklAW — Claro Sports (@ClaroSports) August 8, 2024

El clavadista de 20 años agradeció el apoyo incondicional de sus padres, quienes lo respaldaron desde que dejó la Ciudad de México a los nueve años para entrenar en Guadalajara.

"El que creyeron en mi sueño, me apoyaron siempre, lo primero que se me vino a la mente fue que los dejé por perseguir mi sueño, que me fui a Guadalajara a los ocho años y medio o nueve, lo que me costó. Eran noches que le marcaba a mi mamá llorando, a mi papá también lo extrañaba mucho, eso es lo que más me ha marcado y todo este camino, el apoyo que siempre ha estado y nunca me dejaron de apoyar", contó el doble medallista mexicano en París 2024.

