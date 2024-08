LeBron James elogió a Michael Jordan tras superar su récord en Juegos Olímpicos

Este sábado la selección de Estados Unidos venció a su similar de Francia para conseguir una medalla de oro más en la historia del Dream Team, además de ayudar a LeBron James a conseguir un hecho histórico para cualquier basquetbolista en la historia de este deporte.

Con la medalla de este sábado, LeBron James llegó a tres oros conseguidos en los Juegos Olímpicos, superando las dos preseas doradas que Michael Jordan logró en Los Ángeles 1984 y Atlanta 1992, James tiene una presea más: el bronce que consiguió en Atenas 2004.

James, durante la celebración del oro olímpico, habló sobre lo que significa haber rotó el récord de Jordan, además de aclarar su futuro de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Simplemente, miras su silueta, miras su habilidad y sabes que es uno de los mejores jugadores de basquetbol que hemos visto jugar jamás un partido en este deporte. Fue un jugador de puro talento, un tipo de otro mundo", comentó LeBron sobre Michael Jordan.

James no jugará en 2028.

Una de las interrogantes que existen sobre la carrera de LeBron, es sobre si seguirá jugando para conseguir una medalla más, es decir, si continuará para Los Ángeles 2028, a lo que el jugador de Los Angeles Lakers respondió tajantemente.

"No, no me veo jugando en Los Ángeles, pero tampoco me veía jugando en París. Dentro de cuatro años ya no puedo verme jugando", respondió el que también fue galardonado como el MVP de del torneo Olímpico tras promediar 14.2 puntos, 8.5 asistencias y 6.8 rebotes por encuentro.

