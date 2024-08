Luana Alonso aumenta la polémica con Paraguay: 'Yo quiero representar a Estados Unidos'

Luana Alonso, la nadadora paraguaya que participó en los Juegos Olímpicos 2024, se encuentra en medio de una controversia persistente. Inicialmente, surgieron informaciones sobre su supuesta expulsión de la Villa Olímpica, aunque ella misma lo desmintió públicamente.

No obstante, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, confirmó que solicitaron su retirada. En respuesta, Alonso se expresó en una transmisión en vivo en Instagram, declarando: "Yo le quiero representar más a Estados Unidos".

Antes de estos eventos, Alonso había anunciado su retiro de la natación a los 20 años, luego de no lograr avanzar en los 100 metros mariposa. Sin embargo, nuevos incidentes la mantuvieron en el centro de la atención pública, incluyendo la filtración de un correo donde supuestamente se le pedía dejar la Villa Olímpica, aunque ella lo negó en sus redes sociales

"Nunca me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten", expresó la paraguaya.

El presidente Pérez reafirmó la situación, explicando: "Nosotros le pedimos a la jefa de misión que conversara con ella para que se retirara, ya que no formaba parte de la delegación".

Su deseo por representar a Estados Unidos, donde actualmente vive, es por lo complicado que es representar a Paraguay en el tema económico y deportivo, donde señala no se le da la atención necesaria.

"Me amenazan con que van a subir un comunicado, con que yo me voy a ir por universalidad, si yo sustento mi deporte es gracias a mis sponsors, me quieren humillar y decir 'no es la gran cosa que te vayas por universalidad' y tipo nunca ninguna mujer paraguaya hizo marca para los Juegos Olímpicos, y que me digan eso y encima yo estoy a un segundo que no es nada".

"En vez de apoyar y decir 'pucha, confiamos en los deportistas', no tipo 'tu te vas por universalidad, ni nos importa'. Por eso no da gusto representarle a Paraguay y si es por mí, volvería a la universidad”,

