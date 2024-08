Medallista italiano decide dormir en un parque que en la Villa Olímpica de París 2024

El nadador italiano Thomas Ceccon, reciente ganador de la medalla de oro en los 100 metros dorso en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha desatado una controversia debido a sus críticas a las condiciones de la Villa Olímpica.

Además, su imagen descansando en un parque en lugar de su alojamiento oficial ha generado revuelo en las redes sociales.

Ceccon, quien tras su victoria en los 100 metros dorso no logró clasificar a otra final, expresó abiertamente su descontento con las condiciones de la residencia de los atletas. En sus declaraciones, señaló: “Muchos atletas se mudan por esta razón: no es una coartada ni excusa, es la realidad de lo que tal vez no todos saben. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba demasiado cansado”.

El campeón olímpico hizo hincapié en que, además de la “mala” calidad de la comida en la Villa Olímpica, el intenso calor del lugar ha afectado su rendimiento. Como resultado, decidió buscar alivio fuera de su habitación.

