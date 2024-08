Nadadoras españolas durmieron en sótano tras ganar bronce en París 2024

Luego de que terminarán los Juegos Olímpicos de París 2024 y todos los atletas regresan a sus respectivos países, las nadadoras del equipo de natación artística de España revelaron que tras ganar la medalla de bronce tuvieron que dormir en un sótano un por un par de días.

En entrevista para Radio Marca, la nadadora Sara Saldaña reveló que tras finalizar la competencia de equipos, seis miembros del equipo dejaron la Villa Olímpica para no desconcentrar a Iris Tio Casas y Alisa Ozhogina, quienes aún tenían que disputar la modalidad de duos, por lo que decidieron rentar un Airbnb para hospedarse en París.

“Para ver al dúo hemos tenidos que alojarnos en un Airbnb, se decidió de esta manera para no desconcentrar al dúo que competía estos últimos días, barato no ha sido y no son las mejores condiciones, estamos viviendo en un sótano reformado, es lo más barato que hemos encontrado”, declaró Sara Saldaña.

Algunas miembros del equipo tuvieron con la fortuna de contar con familia en Francia que le pudieron dar alojo, ese es el caso de Lilou Lluis, pero la nadadora española destacó el esfuerzo que hicieron sus compañeras para seguir apoyando al dúo.

Sara Saldaña y Lilou Lluis, medallistas en natación sincronizada, en BUENAS NOCHES Y BUENOS JUEGOS "Para ver al dúo, que competía en los dos últimos días, nos estamos pagando de nuestro bolsillo un Airbnb. No estamos en la Villa"#JuegosOlímpicos pic.twitter.com/NeDHR3kdnL — Radio MARCA (@RadioMARCA) August 10, 2024

“Yo tengo mis tios que viven aquí y estoy viviendo con ellos, pero sí es verdad que ellas se han tenido que buscar la vida para poder quedarse y poder ver al dúo”

Hasta el momento, el COE (Comité Olímpico Español) no ha emitido ningún tipo de comunicado en el que aclara el nulo apoyo a sus atletas, aunque cabe señalar que esto fue una decisión propia de ellas.

