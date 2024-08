Osmar Olvera tras su pase a la Final en Clavados Trampolín: 'La meta son 500 puntos'

Osmar Olvera va por su segunda medalla en París 2024 al haber clasificado a la Final de Clavados Trampolín 3m Individuales con un puntaje de 463.75 puntos y quedarse en el cuarto lugar. Tras su pase a la Final, Olvera se mostró contento por poder mejorar su marca personal, pues en Tokio 2020 no pudo avanar al evento para pelear por una presea.

"Estoy muy contento, ya pude quitarme la espinita de Tokio. Ya estoy en una Final olímpica que era una de mis metas en París y estoy muy contento", expresó el mexicano, quien ganó Plata junto a Juan Celaya en Clavados Sincronizados Trampolín 3 metros hace unos días en estos Juegos Olímpicos.

Olvera señaló que la meta es lograr los 500 puntos, marca que están haciendo los chinos Zongyuan Wang y Siyi Xie, quienes dominaron en las Semifinales con 537 y 505 unidades, respectivamente. Asimismo, el medallista olímpico mexicano expresó que se sintió bien en sus seis clavados de este miércoles.

"Me sentí bien, inicié bien y cerré de igual forma. Solo queda esperar a mañana con la misma energía y hacer todos los clavados como el último. 500 (puntos) es la meta, es con lo que le vas a estar compitiendo a los chinos y es el objetivo. He venido de menos a más, mañana es dejarlo todo y disfrutar. Me levanto contento, agradecido de todo lo que estoy viviendo aquí en París y disfrutando".

EL MENSAJE QUE LE MANDA A MÉXICO

Osmar Olvera no se olvida del apoyo que ha recibido por parte de la afición mexicana que se desvela para ver sus actuaciones en París 2024, por lo que mandó un mensaje fiel a su estilo. “Que lo disfruten, que se echen un desayuno mientras nos ven y manden la mejor energía”.

