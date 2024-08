París 2024: Ana Guevara defiende gestión en Conade: "Hemos hecho más de lo que se esperaba"

En medio de críticas por la cantidad de medallas ganadas en los Juegos Olímpicos de París 2024, la falta de becas, entre otros aspectos, Ana Gabriela Guevara defendió su gestión como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La exatleta consideró que han hecho un buen trabajo a pesar de los recortes que profesaban un desastre.

“Yo no tengo ningún empacho de lo que hago y mi equipo hace. Hemos hecho lo correcto, más de lo que se esperaba y hemos hecho mucho más con mucho menos. Los números hablan y los resultados nos respaldan", fueron las palabras de Guevara Espinoza en entrevista con Fox Sports.

Respecto a la cosecha que ha tenido México en la capital francesa, con un bronce y dos platas hasta el momento, la titular de la Conade consideró que ha sido positivo y espera que lleguen más medallas. "Ésta (Juegos Olímpicos) es la cereza del pastel, creo que va bastante bien y todavía queda esperanza (de medalla para México)”.

Sobre si continuará en su puesto con Claudia Sheinbaum como presidenta de México, señaló que la decisión no es suya para tomar y aseguró que no dependerá del total de medallas que se logre en París 2024. "Esperaré si llega la solicitud para estar lista; no es un tema hablado".

"Hoy estoy enfocada en obtener resultados los días siguientes y consagrar la participación que le cambie la cara al deporte con una mejor posición. Todavía quedan esperanzas en el camino”, añadió la exvelocista, que logró plata en los 400m planos en Atenas 2004.

Por último, consideró que ha sido más difícil enfrentar los Juegos Olímpicos como directiva que como atleta. “Siempre es más complicado esta parte, porque acá hay exigencia y aquí es mucha planificación, mucho apoyo económico, muchas cosas personales pero está fuera de tu alcance estar en el escenario y simplemente tratas de proveerles (a los atletas) lo más que se puede".

