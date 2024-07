París 2024: Bruno Martínez tras quedar eliminado "Lo disfruté mucho y lo di todo"

Se esfumó la esperanza de otra medalla en tiro con arco para México en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que Bruno Martínez quedó eliminado en la Ronda de 32 al caer 7-3 contra el cubano Hugo Franco. "Me sentí, claro que nervioso, pero disfruté mucho el momento. Di lo mejor de mí, hice lo mejor que pude", declaró el mexicano a Claro Sports tras su participación.

Martínez Wing enfatizó que, más allá del resultado, para él fue una experiencia muy importante debuta a nivel olímpico y que seguirá trabajando para lograr mejores resultados en un futuro. "Entregué el corazón hasta la última fecha, pero lo di todo".

"Me voy con ganas de seguir trabajando. Esto no es lo último de mí y estoy orgulloso de hasta donde he llegado", añadió y reconoció la labor de su rival, ya que en una disciplina como el tiro con arco no puedes hacer nada para influir en tu contrincante. "Simplemente es mantenerte en tu proceso. Y hacerlo lo mejor posible".

Bruno Martínez pide seguir apoyando a sus compañeros en tiro con arco

Por otra parte, el originario de Naucalpan recordó que México todavía tiene esperanza de ganar otra medalla en tiro con arco, además del bronce que Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz lograron en equipo. Sus tres compañeras todavía tienen la prueba individual, al igual que sus colegas Carlos Javier Rojas y Matías Grande, con quienes tampoco pudo avanzar en la prueba por equipos.

"Todavía no se acaba para México en tiro con arco, vienen mis compañeros, los veo muy fuertes, les deseo lo mejor. Hay que apoyarlos. El resultado es un resultado para ellos y si logran una medalla, todos lo festejaremos", finalizó Martínez Wing.

Tanto las tres arqueras como los dos arqueros que quedan todavía en la competencia saldrán a escena este jueves 1° de agosto a partir de la 1:30, cuando Matías Grande se enfrente a Otgonbold Baatarkhuyag de Mongolia. Mientras que la prueba por equipos mixtos, en la cual Matías y Ale Valencia representarán a México, está programada para viernes 2 de agosto.

