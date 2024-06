Paris 2024 estará 'abarrotado' por estrellas pop con Snoop Dogg y Cardi B en la cabeza

NBC pondrá el sabor de la cultura pop al espectáculo deportivo más grande del mundo: desde Megan Thee Stallion bailando con caballos de doma en el Palacio de Versalles hasta Peyton Manning montando un dirigible con forma de baguette gigante sobre la Torre Eiffel, la cadena se ha asociado estratégicamente con nombres importantes para generar anticipación para los Juegos Olímpicos de París.

Reclutar a una plétora de artistas y atletas no olímpicos está diseñado para atraer a los televidentes después de que la cadena, y la emisora olímpica de larga data en Estados Unidos, obtuvieran índices de audiencia mediocres para los últimos Juegos Olímpicos de Verano, en Tokio, y los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Celebrados en medio de la pandemia de coronavirus, esos Juegos se desarrollaron con una fanfarria silenciosa y pocos presentadores en el lugar.

Pero con más de 11 millones de personas que se espera que asistan a los Juegos de Verano de dos semanas que comienzan el 26 de julio, NBC, que tiene los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos hasta 2032, quiere atraer a más espectadores dando vida a historias olímpicas con personalidades populares y diversas.

“Hablamos con un público más amplio”, dijo Snoop Dogg, quien ha sido contratado como corresponsal de NBC en horario estelar para París. El rapero ultrasuave se convirtió en uno de los favoritos de los fans durante los Juegos de Tokio, cuando él y Kevin Hart hicieron comentarios en el estudio para Peacock.

Snoop Dogg estará sobre el terreno en París a finales de julio, explorando los lugares emblemáticos de la ciudad y asistiendo a competiciones y eventos. Ya ha tenido entrevistas casuales en video con algunos atletas olímpicos sobre sus respectivos deportes, incluida la jugadora de baloncesto femenino A’ja Wilson, la gimnasta Sunisa Lee, el patinador Jagger Eaton y las jugadoras de voleibol de playa Sara Hughes y Kelly Cheng.

“Tenemos diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista”, dijo Snoop Dogg sobre los artistas reclutados. “El mundo en el que vivimos en este momento, es apropiado para mí dar nuestra versión de la historia, porque siempre hemos sido una gran voz y un gran instrumento. Pero nunca hemos sido el director de orquesta. Ahora tengo la oportunidad de interpretar el papel de director de orquesta”.

Tras los Juegos de Tokio retrasados por la pandemia en 2021, NBC creó un nuevo libro de jugadas para aumentar la emoción por la cobertura de este verano. Los investigadores de la red encontraron que las personas de entre 26 y 40 años querían unos Juegos Olímpicos que infundieran más cultura pop en la conversación cotidiana.

La cantante Kelly Clarkson y el astro de la NFL Peyton Manning se unirán al comentarista deportivo Mike Tirico en París como anfitriones de la ceremonia de apertura a lo largo del Sena, que se llevará a cabo por primera vez fuera de un estadio. La comediante Leslie Jones contribuirá a la cobertura al aire y en las redes sociales. La locutora de podcast Alex Cooper de “Call Her Daddy” será la anfitriona de fiestas interactivas en vivo en París llamadas “Watch with Alex Cooper”, un programa en el que aparecerá en una vista de imagen en imagen compartiendo sus ideas y respondiendo preguntas de los fanáticos en tiempo real.

Junto con los comerciales de Megan Thee Stallion y Manning, varios anuncios promocionales más ya se han transmitido en NBC: la rapera Cardi B apareció en una promoción, arreglándose las uñas con una estrella de atletismo Sha’Carri Richardson. La actriz Lily Collins repitió su papel de “Emily in Paris” para presentar a los ejecutivos una nueva idea de vestuario para el velocista Noah Lyles. Paris Hilton ayudó a revelar el logotipo de los Juegos Olímpicos. Dolly Parton colaboró con la cadena en un video para su versión de “We Are the Champions/We Will Rock You”, que se ha utilizado para promover la cobertura.

