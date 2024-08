París 2024: Randal Willars no se arrepiente de su decisión en su último clavado

Randal Willars estuvo cerca de una medalla más para México en los Juegos Olímpicos de París 2024. El de Tijuana quedó quinto en el salto de plataforma de 10 metros en la prueba individual, aunque en su último salto estuvo cerca de alcanzar a los tres primeros lugares.

El clavadista de 22 años apostó por un salto mortal de 4½ hacia adelante con 4.1 grados de dificultad, pero la ejecución no fue la mejor y con una puntuación de 61.50 llegó a un total de 478.40, a nueve del británico Noah Williams que se quedó con el bronce.

"La verdad es que estaba confiado, estaba seguro de que lo podía hacer bien y de que iba a ser el clavado del gane. No fue, así pasa", declaró Randal al final de su competencia en atención a los medios de comunicación.

Willars Valdez aseguró que no se arrepiente de haber apostado por un clavado con ese grado de dificultad, a pesar de que el resultado no fue el deseado. "Yo sigo firme en que fue la decisión correcta, que ese clavado en el futuro me dará muchas victorias. Queda trabajar, ser más ambicioso".

"Ahorita primeramente (viene) un descanso y ya después comenzar con todo el ciclo e incrementar mi nivel mucho más todavía", añadió el de Tijuana, que aceptó que se siente frustrado, pero que sabe que le fortalcerá para futuras competencias.

"Se fue la oportunidad. Sí (sientes) frustración, sobre todo, no lo puedes creer. Sabes que lo podías hacer mucho mejor y simplemente pasa, pasa rápido el tiempo. Pero así esto, esto es de aprender y tengo muchas cosas que aprender", finalizó.

