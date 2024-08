España, la mejor selección de futbol en la actualidad

La Selección de España varonil ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se consolidó como la mejor Selección de la actualidad. Y es que entre los combinados masculinos y femeninos, son 10 competencias en las que España es el actual campeón defensor.

En la rama varonil, la Selección Española es el vigente rey de cuatro competencias. Del lado del combinado femenil, las hispanas reinan en seis torneos de diferentes categorías, no solo en Europa, sino en Mundiales. A continuación, un repaso sobre los torneos que España posee en este momento.

España varonil ganó su segunda medalla de oro en futbol durante estos Juegos Olímpicos. Esto se dio apenas un mes después de haberse proclamado campeones en la Eurocopa 2024, torneo en el que son los máximos ganadores con cuatro trofeos a lo largo de la historia.

De igual forma, los ibéricos son vigentes campeones de la UEFA Nations League tras vencer en tanda de penaltis a Croacia, además de su corona en el Campeonato Europeo Sub 19 tras ganarle a Francia en la Final hace apenas tres semanas.

Del lado de la Femenil, son seis competencias en las que España es la vigente monarca. Copa del Mundo de 2022, la UEFA Nations League, el Mundial Sub 20, Mundial Sub 17, el Campeonato Europeo Sub 19 y el Campeonato Europeo Sub 17 son los torneos en los que las españolas son las reinas absolutas.

Títulos vigentes de la selección española

Varonil:

Eurocopa

UEFA Nations League

Juegos Olímpicos

Campeonato Europeo Sub 19

Femenil:

Copa del Mundo

UEFA Nations League

Mundial Sub 20

Mundial Sub 17

Campeonato Europeo Sub 19

Campeonato Europeo Sub 17

