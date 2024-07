París 2024: Rusia critica y califica de fracaso inauguración de los Juegos Olímpicos

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido objeto de mucha crítica. La innovadora presentación, con embarcaciones desfilando a lo largo del Río Sena, ha provocado diversas reacciones, pues lo que para muchos fue un evento espectacular, para otros fue una falla de la organización.

Algunos han criticado que se alejó del espíritu del olimpismo, otros la presencia de Drag Queens y su "ofensa" al catolicismo, con una representación de La Última Cena. Mientras que en el caso de Rusia, el gobierno arremetió contra este esto último, así como lo mal que gestionó el evento la autoridad francesa.

El país soviético incluso calificó de "fracaso masivo" el evento. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, señaló vía Telegram varios allos de funcionamiento -desde su perspectiva- en la inauguración, que no fue transmitida por la televisión rusa. "No tenía planeado ver la inauguración. Pero después de ver las fotos, no pude creer que no fuera un deep fake (video que muestra imágenes falsas) o PhotoShop".

La portavoz destacó, entre otros aspectos, el "colapso de los transportes", esto luego de que la red ferroviaria francesa sufrió algunos actos de sabotaje. De igual forma refirió a que los espectadores en vivo pasaron horas sentados durante horas bajo la lluvia.

"Los organizadores no pensaron ni en la dispersión de las nubes ni en toldos", señaló, esto último en referencia a la práctica rusa de enviar aviones antes de los grandes eventos al aire libre para intentar "romper" las nubes.

Por otra parte, consideró que París se había "transformado en un gueto para personas sin hogar", inundada por las ratas en las calles. Con referencia a la representación de las Drag Queens y su imagen de Jesucristo con los apóstoles, consideró que fue "una burla de una historia sagrada para los cristianos... apóstoles representados por travestis2.

"En París decidieron que si los anillos olímpicos son multicolor, puedes convertirlo todo en un desfile gay gigante", finalizó. Rusia no pudo participar en la justa veraniega por su exclusión a raíz del conflicto armado con Ucrania y solo 16 deportistas rusos aceptaron la invitación del Comité Olímpico Internacional (COI) de participar bajo bandera neutral.

