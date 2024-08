Presidenta del COM responde a Ana Guevara: “No puedes perder lo que no construiste”

Luego de las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, en donde señaló que la delegación mexicana iba por debajo del presupuesto de medallas en París 2024, por lo que la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, dio su punto de vista al respecto.

María José Alcalá señaló que desde su perspectiva no se tiene que señalar a los atletas por la perdida de medallas y de paso, mandó un mensaje a Ana Guevara, pues le acusó de no apoyar a los atletas mexicanos antes y durante París 2024.

“Cuando tus señalas cosas innecesarias o señalas a los atletas de que se perdieron tantas medallas, no puedes perder lo que tú no construiste, tú no construiste para que ellos llegaran con mucha más facilidad de París y tú prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de tus atletas, eso ya que puedo decir, lo más importante es que se están dando los resultados”, señaló para los medios la presidenta del COM.

De igual forma la presidenta del COM señaló que existen aún bastantes disciplinas en donde la delegación mexicana va a luchar por subirse al podio y colgarse una medalla, por lo que pidió que se siga apoyando a los atletas nacionales en lo que resta de actividades de París 2024.

“Sigan apoyando a los atletas mexicanos, felicítenlos y quiéranlos mucho y todos nosotros debemos de estar en las buenas y en las malas, porque ellos son los que defienden a nuestra bandera y dan la cara por nosotros, así que arriba México y a seguirle con todo”, concluyó.

