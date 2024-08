Prisca Awiti desea inspirar a las nuevas generaciones de atletas mexicanos

La medalla de plata conquistada por la judoca Prisca Awiti en los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo fue una victoria para México, sino también una inspiración para todas las mujeres y las próximas generaciones de niñas que practican deportes de contacto.

Tras su regreso a tierras aztecas, Prisca ha destacado la importancia de sus logros para demostrar la igualdad de género en el deporte, subrayando la capacidad de las mujeres para alcanzar las mismas metas que los hombres y la necesidad de eliminar las distinciones de género en el deporte.

"Son logros increíbles que enseñan que las mujeres somos iguales a los hombres, que podemos lograr las mismas cosas y hasta a veces lograr más", afirmó Awiti. Para ella, su éxito es una señal clara de que las mujeres pueden realizar las mismas hazañas que los hombres y, en ocasiones, incluso superarlas.

La subcampeona olímpica también enfatizó que su objetivo no es solo inspirar a las niñas, sino también a los niños, para que comprendan que no existen deportes exclusivos para un género: "Podemos no solo inspirar a niñas, sino inspirar a los niños que no hay deportes de mujeres, ni deportes de hombres", destacó.

Por último, la judoca de 28 años expresó su esperanza de motivar a las niñas a participar en disciplinas que tradicionalmente no se consideran femeninas. “El deporte es la cosa que nos está uniendo y espero inspirar a las niñas chiquitas que también pueden hacer los deportes de combate, los deportes que tal vez no se ven tan femeninos, pero que se pueden”.

