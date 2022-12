AAA: Hermanos Lee, con la oportunidad de traer el título a casa en la Noche de Campeones

Dicta el dicho que 'no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla' y para los Hermanos Lee la oportunidad que tanto exigieron en Lucha Libre AAA llegó. El combate por los Campeonatos Mundiales de Parejas de la empresa ante FTR se dará este miércoles por la noche en Acapulco, en donde los mexicanos buscarán traer de regreso los títulos a casa.

Dragon Lee y Dralístico ganaron su oportunidad en la tercera y última noche de Triplemanía XXX, pero desde mucho antes ya tenían en la mira esta lucha. La dupla perteneciente a la Dinastía Muñóz precisamente se caracteriza por ese estilo rudo y recio que presenta su familia cada que sube al ring, pero con la espectacularidad de cualquier elemento volador de primer nivel. Esta apunta a ser la combinación que le arrebate la corona a FTR.

“Lo raro es que ellos no vienen a exponer el campeonato”, mencionó Dragon Lee en entrevista con RÉCORD previo a obtener su lucha titular. “Realmente ese es el coraje de los Hermanos Lee, bueno tal vez no coraje pero a esos campeonatos se les necesita dar brillo. Queremos darle brillo al Campeonato Mundial de Parejas exponiéndolo ante las mejores duplas a nivel mundial. No como FTR que no vienen a México”, añadió Dralístico.

Aunque saben que una victoria hoy en Acapulco podría colocarlos en la mira de All-Elite Wrestling (AEW) en donde actualmente trabaja su hermano Rush, los Hermanos Lee no piensan en ese brinco a los Estados Unidos, pues buscan consagrarse primero en su país natal para después dar ese salto.

“Podría ser, pero no lo vemos tanto así. Lo que nosotros queremos es dejar huella primero en México y posteriormente abrirnos las puertas en Estados Unidos”, dijo Dragon Lee. “Si piensan que esa pudiera ser la puerta (para AEW), por supuesto que nos interesa. Queremos enfrentarnos a todo tipo de luchadores y superestrellas, que sepan de la calidad y capacidad de los Hermanos Lee. FTR ya sabe quienes son los Hermanos Lee, Matt Hardy también, Johhny Caballero también lo sabe. Entonces ya estamos dejando huella”, concluyó.

PAGANO, LISTO PARA LA NOCHE DE ACAPULCO

La emoción y adrenalina que la lucha libre provoca en sus aficionados invita la Arena GNP destinada para la práctica del tenis en uno más de los proyectos que AAA hizo en 2022 para invadir nuevos recintos deportivos.

Establecido como uno de los pilares de la empresa mexicana, Pagano se declaró listo para que la gente en Acapulco, Guerrero viva una experiencia única en la ‘Noche de Campeones’. Fiel a su estilo, el oriundo de Ciudad Juárez le pide al público que se prepare para la fiesta con la que el talento romperá filas tras un año lleno de trabajo.

“Creo que tenía mucho tiempo que no había eventos de televisión aquí”, dijo Pagano en entrevista con RÉCORD. “La gente de Acapulco te abraza, es muy calurosa, le gusta mucho la lucha libre y es muy apasionada. Eso es lo que necesitamos: más pasión”, señaló el Noa Noa Style a horas de cerrar la gira del 30 aniversario.

Pagano reconoció que la Arena GNP tiene una vibra distinta al estar dedicada al tenis, que destaca por su tranquilidad y aunque no esperan al mismo público, están determinados en el vestidor a cautivar a los asistentes esta tarde. “Van a meterse a nuestro mundo y nosotros los vamos a enamorar de la lucha libre”, concluyó.

HIJO DEL VIKINGO SE ENFRENTARÁ A BANDIDO

El Megacampeón de Lucha Libre AAA, Hijo del Vikingo, está nuevamente en lo más alto del cartel para una defensa más de su cetro. El Gran Jinete enfrentará en mano a mano a Bandido en la última función del 30 aniversario de la compañía mexicana.

“Es muy padre volver a estelarizar un evento y qué mejor que el cierre del 30 aniversario”, dijo el monarca en entrevista exclusiva con RÉCORD. La mítica indumentaria del poblano ya comienza a preocuparlo y es que para la hora de su lucha se pronostica un clima de 24 grados centígrados, lo que sin duda será un reto para el joven de 25 años.

“Es algo que puede mermar la condición de un servidor por el calor y el traje que utilizó que prácticamente es todo de piel, pero nos hemos preparado día con día para dar un buen espectáculo. Me siento muy contento y ya quiero que suceda esta gran lucha”, señaló Hijo del Vikingo.

Luego de obtener la presea máxima de Lucha Libre AAA, el ganador de la Llave a la Gloria ha tenido que defender su cinturón contra elementos de gran calidad como Johhny Caballero y Fénix. El excampeón mundial de Ring of Honor, Bandido, representa también una seria amenaza para su reinado.

