Excompañero de Amir Nasr: 'Estoy muy asustado, Irán ha matado por protestar'

Habló sobre el caso de Amir. Amir Nasr-Azadani fue condenado a muerta en Irán por defender a las mujeres, ya dos semanas de que se diera a conocer la noticia y sin saber más de él, el excompañero del iraní, Sebastian Strandvall se dijo asustado por lo que le puede llegar a pasar.

“Por supuesto, muy asustado, porque ellos ya han matado a algunas personas por protestar. Así que estoy realmente asustado por mi amigo y aunque no tengamos esa relación estrecha de antes, sigue siendo mi antiguo compañero.

“Hay que recordar que es un chico normal, igual que cada uno de nosotros. Suena muy extraño que algo así le pueda suceder a alguien como él, también siento que él habría hecho lo mismo por mí en una situación similar. Sé que tipo de persona es y él me ayudaría si yo estuviera en problemas”, dijo Sebastian para Ser de España.

Asimismo, Strandvall señaló que, desde que se enteró que Amir estaba condenado a muerte, ha tratado de contactarlo, pero ha sido imposible, lo mismo que con la familia cercana de él, con quienes tampoco ha tenido comunicación, pero seguirá de cerca el caso de su amigo.

“Lo he intentado, enviándole mensajes en Instagram, pero supongo que él no tiene acceso a su teléfono al estar en prisión. También he intentado contactar con su familia, pero tampoco lo he conseguido por lo que estoy intentando hablar con mis antiguos compañeros en Irán, el excapitán del equipo, pero sin conseguir contactar con alguien cercano a Amir. Lo seguiré intentando, conseguir más información sobre él y hacerlo lo mejor posible”.

@SebaStrandvall es un excompañero de Amir Nasr-Azadani, condenado a muerte en Irán ‼️ Fueron compañeros en Teherán y alertó a @FIFPRO y al mundo de la condena. Aún no se sabe nada Amir "Estoy muy asustado" "Él habría hecho lo mismo por mí; sé qué clase de persona es" pic.twitter.com/nSk9u9OqwN — El Larguero (@ellarguero) December 27, 2022

Sebastian Strandvall fue uno de los primeros jugadores que estuvo informando del caso de Amir en redes sociales, donde otros jugadores retuitearon su información para que la noticia se diera a conocer, pues fue su principal idea para ayudar y que la FIFA pudiera hacer algo en caso.

“Sí, por supuesto, realmente impactado. Mi instinto más inmediato fue ayudar e intente hacer algo en redes sociales. Después de denunciarlo en redes, quería que mis seguidores fuesen la voz de Amir y seguidamente el director de la Unión de Jugadores Finlandeses me llamó y estuvimos hablando sobre qué hacer. Contactamos con FIFPro, y ellos sacaron varios comunicados a través de diversos canales, y tras ello el mundo del futbol se convirtió en una gran comunidad para darle apoyo a Amir.

“Mi tweet fue compartido por muchos seguidores, fue visto por cientos de miles de personas, jugadores como Radamel Falcao o Luis Suárez hizo que creciera mucho más. Pero lo que comprendí es que este tipo de acciones, a un ser humano que sufre una sentencia así, si intentas mantener su voz, ser su voz, tiene efectos positivos en los demás.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIÁN ÁLVAREZ: PIDEN QUE LA ARAÑA SE SEPARE DE SU NOVIA A TRAVÉS DE FIRMAS