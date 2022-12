Benjamín Mora tras perder vs Chivas: 'La derrota duele diferente al ser un Clásico'

Benjamín Mora confesó que está derrota duele más al ser en el Clásico Tapatío, pero esto refleja que no se encontraron a lo largo de la Copa por México. Ante esta situación deberán de sacar el mayor aprendizaje y llegar de la mejor manera a la jornada 1 ante Toluca.

"Tuvimos altibajos en toda la copa, tuvimos buenos momentos. Evidentemente hoy al ser el clásico duele diferente una derrota, pero en los buenos momentos que tuvimos fueron para disfrutarlos y los malos momentos son para aprender, aprender de nuestro funcionamiento, aprender de con que nos vamos a enfrentar, hoy nos tocó un equipo muy dinámico muy veloz y con transiciones rápidas ocupando los espacios", comentó Mora.

Termina el partido en el Jalisco.

¡Muchas gracias por el apoyo en este 2022, Fiel! Nos vemos pronto pic.twitter.com/fh5fB1YEmx — Atlas FC (@AtlasFC) December 28, 2022

El estratega rojiblanco puntualizó que desde el primer tiempo no lograron adaptarse al juego, pero al final este torneo no deja de ser de pretemporada. "No nos encontramos al principio del partido, intentamos quitarles el balón desde arriba, pero cuando tuvimos el balón caímos en imprecisiones. No deja de ser un partido de preparación y sirve para corregir los errores".

A pesar de la derrota, el director técnico de La Academia resaltó los puntos positivos que tuvo su equipo. "Ellos tomaron ventaja el primer tiempo con el funcionamiento, con dinamismo e intensidad probablemente fueron un poco más vertiginosos que nosotros; sin embargo, creo que estuvimos bien en el bloque defensivo, estuvimos intentando adaptarnos a los recorridos y los rompimientos de nuestros defensores".

Finalmente, Benjamín comentó que estás próximas dos semanas las utilizarán para llegar de la mejor manera a su debut en el Clausura 2023 ante Toluca. "Definido no al 100% evidentemente tenemos una idea clara de quienes se han comportado de manera adecuada a lo que se les pide, quien ha sido eficaz y eficiente en las tareas en las diferentes fases, pero seguimos en el camino de estipular lo mejor para el inicio del torneo. Está Copa es increíble para medirnos ante equipos que nos vamos a enfrentar y en estos días vamos a ir planeando el 11 titular que usaremos ante Toluca".

