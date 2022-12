Paunović sobre la Final vs Cruz Azul: 'Es una oportunidad para unir al equipo y afición'

Veljko Paunović ve la Final contra Cruz Azul como una gran posibilidad para que la afición y el equipo crezcan de la mano de cara al Clausura 2023. Por esta razón invitó a los aficionados a qué se hagan presente en el estadio Akron.

"Es una gran oportunidad para que el equipo y la afición se unan. Creo que en la Final que tenemos en puerta me gustaría sentir lo mismo de hoy, estoy orgulloso de nuestra afición. Me gustaría tener esto y más en la final, durante el partido tuve dos escalofríos del apoyo qué estaban mostrando. Es una gran oportunidad para que el equipo, junto con la afición, crezcan de la mano", comentó Paunović.

El estratega serbio señaló que la afición seguramente se mostró contenta por la actitud que mostró el equipo en este juego: "Pues es un valor añadido a nuestro equipo y el club. A toda nuestra afición estoy seguro de que les encantó ver a estos chicos tener una actuación como la de hoy, donde no se arrugaron y mostraron un espíritu de competencia".

Finalmente, el estratega rojiblanco le envió un mensaje a la afición dónde dejó en claro que desde el primer día el equipo ha mostrado compromiso y no han dejado de sacrificarse en esta pretemporada. "Este equipo desde el primer día me ha demostrado compromiso, me ha demostrado capacidad de esfuerzo y trabajo, todo esto nos ha costado mucho trabajo.

"En la pretemporada uno tiene que sacrificarse mucho y aquí eso no ha faltado. Para nosotros es muy importante ilusionar a nuestra afición y sabemos muy bien que nosotros somos los primeros que tenemos que mejorar. Me alegro de que de que las cosas en este poco tiempo que llevamos juntos están yendo en buena dirección".

