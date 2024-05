Legado Dragón celebra el Día del Niño junto a Hogares Providencia

En un gesto lleno de generosidad, los reconocidos luchadores Octagón, Hijo de Octagón y mini Octagoncito, integrantes del emblemático Legado Dragón, llevaron alegría y diversión a los niños de la casa hogar Hogares Providencia, en celebración del Día del Niño.

Con una piñata repleta de dulces, un pastel y una serie de obsequios, los gladiadores se unieron para hacer de este día un momento inolvidable para los pequeños, quienes recibieron con gran entusiasmo y afecto la visita de sus ídolos.

Octagón, líder del Legado Dragón, expresó su compromiso y gratitud hacia la niñez mexicana, destacando la importancia de brindarles amor y apoyo en su crecimiento: "Yo tengo un gran compromiso con la niñez, ellos son el futuro de México. Siempre me ha gustado esa cercanía porque me han dado siempre cariño y eso no se paga con nada".

El luchador también agradeció el apoyo de quienes contribuyeron a esta noble causa, mencionando la colaboración de aquellos que donaron juguetes a través de la Octa tienda para llevarlos a los niños de Hogares Providencia.

La jornada estuvo marcada por sonrisas, ilusión y un profundo amor mutuo entre los niños y los luchadores, quienes reafirmaron su compromiso de seguir llevando alegría a quienes más lo necesitan en la comunidad.

