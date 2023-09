Octagón Jr. se visualiza como retador por el Campeonato Latinoamericano

2023 ha sido un año de crecimiento para Octagón Jr., quien ha saltado de las luchas iniciales a las estelares o donde mayor relevancia tiene su personaje, una muestra de ello es la próxima función que ofrecerá la AAA en su regreso al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

En entrevista exclusiva para RÉCORD en el centro de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, el gladiador comentó su sentir al enfrentarse a Drago, Mecha Wolf y Bestia 666, buscando el objetivo de ser retador del Campeonato Latinoamericano que posee actualmente QT Marshall.

“Se viene una gran oportunidad por un campeonato que he buscado día a día y que necesita mucho brillo, voy a dar la lucha de mi vida para llevarlo a casa. Voy contra tres luchadores, pero no me quitan el sueño, me preparo día a día en el gimnasio, en el cuadrilátero y mentalmente”, mencionó Octagón Jr.

Tras la salida de Villano III Jr., la “Magia del Dragón” se quedó sin un rival con quien pudiera apostar su incógnita, sin embargo, ya tiene en la mira a algunas tapas que le gustaría verlas en sus vitrinas.

“La máscara de Laredo Kid tiene mucha historia, nivel y trayectoria, ganarla sería algo histórico. También está Abismo Negro Jr., los Vipers y las cabelleras de Chessman, Pagano y Texano Jr.”, señaló.

El luchador de la Caravana Estelar aprovechó la zona para tomarse fotografías y repartir autógrafos con los fanáticos que se le acercaron. Puesto que no es muy común ver a las figuras de la AAA en las calles de la Ciudad de México.

No obstante, el próximo 23 de septiembre, el público chilango podrá disfrutar de una función como hace años en el Juan de la Barrera, donde el Hijo del Vikingo jugará el Megacampeonato frente al Komander.

Octagón Jr. también tiene una cita pendiente el próximo 1º de octubre en Héroes Inmortales. La batalla principal estará conformada por él y Pentagón Jr. frente a QT Marshall y Sam Adonis.

“Vamos a hacer equipo y vamos a darle una arrastrada a toda la AAA, para que sepan quienes son el ‘Yin Yang’ perfecto”, declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AAA REGRESA AL GIMNASIO JUAN DE LA BARRERA CON GRAN CARTELERA