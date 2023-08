Samuray de Sol sobre su carrera luchística: "Nunca estoy satisfecho, siempre quiero mejorar"

Samuray del Sol comenzó su carrera en la lucha libre mexicana con el nombre de Octagón Jr. en la empresa AAA, pero de manera inmediata emigró a la WWE, marca con la que se forjó y brindó su mejor nivel.

"Siempre traté de disfrutar, porque viajaba mucho, nunca estaba en casa, siempre me enfoqué en el trabajo", señaló el luchador México-americano.

Con el personaje de Kalisto escribió su propia historia en NXT, RAW y SmackDown, fue campeón crucero, de parejas y de los Estados Unidos, sin embargo, no se siente satisfecho de su estancia, ya que considera pudo haber hecho algo más.

"Nunca estoy satisfecho, porque siempre quiero mejorar y ver que tan alto puedo llegar. Aunque haga algo bien, siempre encuentro qué puedo hacer algo mejor y quiero hacer más cosas, nunca estoy satisfecho. Tenemos talentos escondidos y hay que descubrirlos", comentó Samuray.

Samuray del Sol se encuentra como luchador independiente, trabaja para toda compañía que le dé trabajo, ya sea en México, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. El año pasado tuvo una aparición en AEW al lado de Aerostar.

"A mí me gusta mejorar, me gusta enfrentarme contra los mejores, quiero saber a qué nivel más alto puedo llegar, me encanta esforzarme, me motiva mucho. Soy perfeccionista, me gusta aprender", concluyó.

