Los aficionados a la lucha libre que superan los 40 años de edad y los que se han metido de lleno a los videos en YouTube, deben recordar a un Rey Mysterio pequeñito, poco musculoso y al que se le vaticinaba una carrera quizá poco exitosa ante sus limitaciones físicas cuando era miembro de la Triple A, pero un hombre que confío en él, que le vio un potencial increíble y que le abrió las puertas para irradiar su talento en los Estados Unidos y ese es Konnan.

El gladiador cubano, que llegó a México para la entonces Empresa Mundial de Lucha Libre, se convirtió en pieza angular para la carrera de Mysterio y este, como forma de agradecimiento, lo eligió para sea quien lo induzca al Salón de la Fama la noche del próximo 31 de marzo.

Konnan fue uno de los que comenzó a empujar a Rey Mysterio a que probara suerte en empresas de los Estados Unidos, fue así como el enmascarado comenzó a tener presentación en ECW y WCW, hasta que, gracias a su popularidad, llegó a la WWE donde se convirtió ya en un inmortal.

Debido a ello, Rey quiere compartir ese momento con Konnan llegó a tener un momento fugaz por la empresa de los McMahon.

“No hay persona que me conozca más dentro de este deporte que Konnan. A él lo conozco desde que tenía 12 años. Tuvo la visión y la confianza en mí desde el inicio de Triple A para convencer a Antonio Peña que me dieran la oportunidad., no cualquier persona hace eso y hemos conectado desde entonces”, recordó Mysterio en charla con RÉCORD

.

El nuevo miembro del Salón de la Fama adelantó un poco de lo que dirá en su discurso y con el que pretende dar un recorrido de lo que fue su carrera en México y el apoyo que recibió de su tío Rey Mysterio.

“Quiero contar un poco de mi historia, de cómo nació este sueño, cómo siendo el hijo menor, de cuatro hermanos, nadie se inclinó hacia el deporte solo yo. A finales de los 80 y principios de los 90, las dinastías de los juniors estaban creciendo, salían el hijo de, o Tinieblas Jr, Blue Demon Jr, eso me animaba más para decir ‘yo algún día quiero ser el hijo de Rey Mysterio o Rey Mysterio Jr'; son cositas que voy a poder comentar en mi discurso para que la gente aprenda un poco más de mí”, declaró.

CAMBIÓ EL ESTILO DE LA LUCHA LIBRE

Con 1.68 metros de altura, Rey Mysterio Jr. siempre estuvo y ha estado en desventaja física contra varios rivales y más aún en los Estados Unidos, donde los gladiadores se caracterizan por los músculos y la altura. El mexicanoamericano no desea etiquetarse como uno de los mejores de la industria, pero sí como uno que demostró que estos factores nunca fueron un problema para él.

“Me gustaría que la gente recordara que fui uno de los pioneros que cambio el ojo del público en Estados Unidos y también en México. En México, lo más cerca que veías en comparación a mí eran los minis. Recuerdo que el Jerrito Estrada tenía más o menos mis 'aires', entonces, de alguna manera, fui cambiando un poquito la perspectiva del aficionado en cómo debería verse un luchador en su tamaño, su físico y más en Estados Unidos que eso es muy importante”, argumentó.

“Cambié un poco el estilo de la lucha libre de lo que es hoy en día. Me gustaría que quedara marcado que Rey Mysterio Jr fue una persona que evolucionó tanto la lucha libre en movimientos, en estilo, en la persona que era en el ring. Me gustaría que saber que fui una inspiración para toda la generación nueva”, agregó.

“No me pudiera catalogar como uno de los mejores, yo creo que ese voto se lo dejo a mi público, pero lo que me da mucha satisfacción es que mis aficionados han sido al 100 por ciento conmigo. Aparte de ser una persona que cambió el deporte, tienes que conectar con tu gente y siento que Dios me ha dado la bendición de conectar con ellos”, finalizó.

