Rey Mysterio enfrentará oficialmente a su hijo Dominik en WrestleMania 39

La tensión entre Rey Mysterio y su hijo Dominik ha llegado a su punto de quiebre, y la única manera de arreglar sus diferencias es a través de un mano a mano en WrestleMania 39. La relación padre e hijo ha sido tensa desde hace algún tiempo, pero las faltas de respeto de Dominik hacia su padre y su familia finalmente han llegado a un punto crítico.

La última gota fue el ataque directo del 'Jr.' hacia Angie y Aaliyah, la esposa e hija de Rey Mysterio, lo que llevó a la estrella de la lucha libre a anunciar el combate en el Friday Night SmackDown.

"Me has obligado a golpearte. No vas a faltarle el respeto a tu madre. Esa es mi esposa", dijo Rey Mysterio con micrófono en mano antes de anunciar el mano a mano en WrestleMania 39.

¡DOMINIK SE VOLVIÓ LOCO! ¡LE HABLÓ HORRIBLE A SU MAMÁ! ¿Qué le pasa al hijo de Rey Mysterio? Mysterio no soportó más al ver cómo Dominik se fue contra su mamá y su hermana. ¡Y aceptó pelear con él! ¡Una locura en Wrestlemania! #WWExFSMX pic.twitter.com/5xj585iz1R — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 25, 2023

Este enfrentamiento en el mayor evento de lucha libre del mundo será la oportunidad para que padre e hijo resuelvan sus diferencias de una vez por todas.

Rey Mysterio ha sido un ícono de la lucha libre por décadas, y ha estado en el ring con algunos de los luchadores más grandes de todos los tiempos. Dominik, por otro lado, es relativamente nuevo en la lucha libre, pero ha demostrado tener talento y determinación.

La lucha entre Rey Mysterio y Dominik en WrestleMania 39 será uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos de la lucha libre. Será una prueba de fuerza, habilidad y, lo más importante, de la relación entre padre e hijo.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE LLEVARÁ A CABO WRESTLEMANIA 39?

El evento más grande de lucha libre se llevará a cabo los próximos 1 y 2 de abril en el SoFi Stadium, casa de Rams y Chargers de la NFL, en Inglewood, California. La acción comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y promete ser un evento emocionante e inolvidable.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BAD BUNNY SE LUCIÓ CON INCREÍBLE MANIOBRA EN LA WWE