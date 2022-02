Triplemanía XXX: ¿Quiénes combatirán en primera ronda de la Ruleta de la Muerte?

Lucha Libre AAA dio a conocer, a través de su Director General, Dorian Roldán, los cuatro combates que conformarán la primera ronda de la Ruleta de la Muerte. El Palacio Sultán tendrá el honor de presenciar la única función en donde participarán los ocho contendientes del, hasta ahora, único evento confirmado de Triplemanía XXX.

El primer mano a mano será entre Canek y Psycho Clown, un duelo que se encendió en redes sociales en donde algunos reportes aseguran que el Totalmente Payaso llamó al Principe Maya “La Gran Mentira de la Lucha Libre”, hecho que jamás se confirmó.

L.A. Park, por su parte, hará su regreso triunfal al Palacio Sultán tras tener al público a su merced en Triplemanía Regia II en diciembre. Villano IV será su oponente y a “La Huesuda” ya le comenzaron a surgir dudas al respecto.

Los cuatro 'mano a mano' para la 1era edición de #TriplemaníaXXX en Monterrey: Canek vs Psycho Clown L.A. Park vs Villano IV Pentagón Jr vs Último Dragon Rayo de Jalisco Jr vs Blue Demon Jr

“Ahorita estoy en eso, me voy o me espero hasta el último”, dijo L.A. Park tras ser cuestionado sobre si le gustaría salvar su máscara en las primeras rondas o llegar hasta el duelo de apuestas en Ciudad de México.

“Yo aquí no mando, la gente es la que manda. Si me dicen que me quede, me quedo. Si dicen que le pise el acelerador, lo hago y me voy en la primera”, agregó.

Pentagón Jr. se medirá ante Último Dragón en la lucha que tiene más marcada la diferencia entre la juventud y la experiencia. El enfrentamiento entre Rayo de Jalisco Jr. y Blue Demon Jr. culminará la primera etapa.

