CMLL: Catalina, ex-WWE, hará su debut en el Consejo Mundial de Lucha Libre

Con tan solo 22 años de edad La Catalina presume un curriculum que cualquier luchadora envidiaría al haber formado ya parte de WWE. Este viernes la chilena hará se debut en la Arena México como otra de las grandes adquisiciones del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la división femenil en este 2023.

La andina fue confirmada como la última participante de la Copa Irma González a disputarse el 17 de marzo en Homenaje a Dos Leyendas, pero antes de entrar en la competencia deberá presentarse ante el exigente público mexicano y el CMLL no le puso nada sencilla la encomienda. La Catalina hará equipo con su compatriota, Stephanie Vaquer, y Zeuxis en una tercia internacional que le hará frente al trio mexicano conformado por Lluvia, Jarochita y Princesa Sugehit.

“Va a ser una noche muy importante por poder pisar por primera vez la Arena México acompañada de Stephanie Vaquer que es mi compañera y compatriota”, dijo la exluchadora de WWE en la última edición de CMLL Informa. La Catalina, quien comenzó su carrera profesional hace siete años, volverá a sus inicios y por respeto a la tradición de la lucha libre mexicana, se presenta en la México Catedral sin tapa.

“Voy a volver a mis inicios. Voy a quitarme mi máscara, la voy a usar solamente de presentación. Estén preparados para ver nuevamente la cara de La Catalina porque con o sin máscara sigo siendo una diva en el ring”, dijo la sudamericana llena de confianza.

La amazona de talla internacional continuará con su lucha fuera del ring en donde ha buscado las maneras de romper las barreras de género desde sus primeros pasos en los encorados. "Me dediqué a demostrar que las mujeres no eran para estar solamente en una esquina. En Chile en ese tiempo (cuando debutó) era muy machista y la mujer no servía para estar en un ring de lucha libre”, contó La Catalina, quien ya está lista para su debut en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana.

