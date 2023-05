CMLL: Soberano Jr. vs Dragón Rojo Jr, la gran Final de la Copa Jr.

Este viernes se presenta en la Arena México, la final de la Copa Jr. VIP con el enfrentamiento de Soberano Jr. y Dragón Rojo Jr., dos luchadores que anteriormente ya han ganado ese trofeo y que actualmente traen un pique y lo desean terminar en lucha de apuestas.

En el día de medios realizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, el de Gómez Palacio, Durango, se mostró feliz de tener un año pleno en el trabajo y la salud, luego de una ausencia en el pancracio por las lesiones.

"Me siento bien contento ante una oportunidad más de conquistar algo importante para mi carrera. El sentimiento que más me invade en este momento es la felicidad por tener esa oportunidad", comentó el gladiador.

El balance de este 2023 ha sido positivo para Dragón Rojo Jr. puesto que se coronó campeón del torneo Reyes del Aire 2023 y obtuvo el Campeonato Universal CMLL en este primer semestre.

"Desde el año pasado estaba llegando a instancias finales en los torneos que estaba participando, hasta me decían el "Ya merito" en redes sociales. En 2023 ya di ese paso final, ese brinco que me estaba haciendo falta; ahora no sólo he llegado sino también he obtenido títulos importantes como la Copa Reyes del Aire, el Campeonato Universal y ahorita puedo obtener otro logro que engalane mi carrera luchistica. Me sabe a alegría, a dicha, a gozo, a júbilo y compromiso, todo reunido", expresó el luchador de la Seria y Estable.

También mencionó que todo esto ha sido una compensación de la vida y la lucha libre por todos aquellos momentos que se perdió a causa de las lesiones. Por el momento, busca protagonizar el 90 Aniversario del CMLL en una lucha de apuesta de máscaras en contra de Templario o Soberano Jr.

