CMLL: Titán representará a México en el Best of Super Jr

El prestigioso Torneo Best of The Súper Jr. llevará a cabo su trigésima edición y en representación del Consejo Mundial de Lucha Libre estará Titán, "El Inmortal".

El luchador mexicano ya cuenta con 15 años como luchador profesional, sin embargo, siempre es grato viajar a Japón, ya que fue su sueño conocer el imperio del sol naciente.

"Me siento muy contento de poder participar en este torneo, ya estoy a días de partir me quedan tres luchas, no tengo ninguna lesión me siento bien voy a representar al CMLL y a los Ingobernable de Japón", señaló.

Para Titán, el estilo japonés es totalmente diferente al estilo mexicano.

"Esta gira requiere de mucha disciplina, de concentración, de mucho enfoque, cómo dije es de mucho desgaste por todo lo que viajas, pero voy con mucho cariño, siempre fue mi sueño ir a Japón y la gente de Japón, fans me escriben en mis redes sociales que ya me esperan y eso me motiva aún más. Además voy a enfrentar a grandes luchadores enfrentó a Hiromu de los Ingobernables imagínate ese encuentro", concluyó.

