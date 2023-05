Backlash: Estas son las celebridades que han estado en el ring de la WWE

La WWE es uno de los máximos espectáculos luchisticos alrededor del mundo y como un show siempre tiene que tener a las mejores estrellas y celebridades para todo el Universo de la World Wrestling Entertainment.

A través de los años han existido super estrellas del tamaño de Hulk Hogan, Bret "The Hitman" Hart, André The Giant, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Ric Flair, The Undertaker, entre otros, pero también estos nombres han atraído a sus contrapartes fuera de un ring.

Solamente en WrestleMania I el magno evento tuvo la participación de Cindy Lauper durante un segmento previo a una lucha y estuvo en ringside como acompañante, mismo caso de Mr T antes de enfrentar a Roddy Rowdy Pipper en WrestleMania II.

Quienes si lucharon en un cuadrilátero de la empresa de Vince McMahon han sido celebridades como Rob Gronkowski, Tyson Fury, Logan Paul, Floyd Mayweather Jr., Johnny Knoxville, Shaquille O´Neal, Donald Trump y por supuesto Bad Bunny.

De todos estos nombres el reggaetonero boricua será el primero en ser estelar en un pago por evento, Bad Bunny se enfrentará a su compatriota Damian Priest en Backlash, mismo que se llevará a cabo en Puerto Rico y será el primer PPV de la WWE fuera de los Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE BACKLASH: ¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EN VIVO EN MÉXICO?