Dr. Karonte desea mayores oportunidades en 2024

El 2023 significó el reencuentro de la Dinastía Karonte en la Arena México, Místico, Dr. Karonte I y Dr Karonte II defendieron su legado y demostraron porbqué son consideradas una de las familias más importantes dentro del pancracio mexicano.

El Día del Padre, Dr. Karonte junto a su hermano Místico se enfrentaron a Stuka Jr. e Hijo de Stuka Jr., donde se llevaron la Copa Dinastías, trofeo que le dedicaron a su señor padre que falleció en diciembre de 2019.

No obstante, en el segundo semestre del año, los hermanos Karonte perdieron relevancia en la Seria y Estable, mientras que el “Príncipe de Oro y Plata” se enfocó en su trabajo por el extranjero y sus logros individuales. Por esta razón, el Dr. Karonte desea que el 2024 sea un año con más oportunidades para su personaje.

“Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Para el próximo año quiero que me tomen más en cuenta, hay máscaras, cabelleras y campeonatos que me gustaría me dieran una oportunidad para que vean de qué está hecha la Dinastía Karonte”, comentó el luchador a RÉCORD.

