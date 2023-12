Thunder Rosa anuncia su regreso a los cuadriláteros tras lesión

Es oficial, Thunder Rosa ha anunciado su regreso a los cuadriláteros tras la lesión en la espalda que la alejó durante 16 meses.

Este comunicado lo hizo luego de que el sábado en la función de AEW donde estaba como cronista, abandonó el palco de transmisión para subirse al ring y defender a Abadon de los ataques de Julia Hart y Sky, suceso que sorprendió al público presente.

“No es un regreso porque jamás me fui. Siempre he estado aquí rodeada de la gente que me quiere; mi familia, mis amigos, mis fans y mi comunidad”, dijo la luchadora a través de un comunicado de prensa.

“Durante este periodo he estado alejada del ring pero cercana a la gente que me necesita, en las transmisiones de Busted Open, conduciendo AEW Collision, a través de mis redes sociales, en mis canciones, en las firmas de autógrafos, empoderando a las mujeres y promoviendo su salud, fomentando el orgullo de nuestras raíces hispanas en otros países y haciendo equipo con los Houston Texans de la NFL, además de dar charlas en universidades para incentivar el desarrollo personal y profesional y la salud mental de los aficionados”, agregó 'La Mera Mera'.

Su regreso oficial será el próximo sábado 23 de diciembre en AEW Collision Holliday Bash, que se llevará a cabo en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas, donde la ex-campeona mundial femenil de la AEW hará equipo con Abadon para enfrentar a Julia Hart y Sky Blue.

