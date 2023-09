A pesar de que el pasado domingo Ke Monito estaba anunciado en la cartelera de la función del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, el luchador de talla chica mencionó en conferencia de prensa que ya no trabaja para la empresa de lucha libre, pues esta lo quería obligar a que firmara un documento la última vez que acudió.

“Me mandaron a hablar para que yo entrara a un cuarto de recepción, y yo les dije que no podía hablar, que tenía que estar presente en mi función o que habláramos en un lugar público. Y me dijeron, ‘es que sólo queremos ver que no faltes porque te van a programar el próximo domingo’, yo les dije ‘ yo estaré presente el próximo domingo, no se preocupen eso yo se los garantizó’, se lo dije al señor Juan Manuel”, continuó el luchador.

“Cuando ya me iba para la salida, venían dos personas, el Pequeño Dragoncito y el Terror, venían gritando: ‘no lo dejen salir, ciérrale la puerta’. Llegué a la puerta y como el señor ya me conoce que soy sencillo y nunca me he portado mal con nadie, me abre la puerta y salgo. Al otro día me enteré que se habían enojado y lo habían insultado porque me abrió la puerta”, declaró Jesús Juárez.

La Presidenta de Grupos Originales, Ana María Navarro, comentó que Ke Monito ya no se presentará en la Arena México, debido a que tiene miedo de lo que le pueda suceder a él o a su familia, además de que lo pueden obligar a firmar documentos que lo puedan afectar.

“Él ya no se presenta en el Consejo por temor a lo que le pasó la última vez que se presentó. Me dijo: ‘tengo miedo, no me quiero volver a presentar, me están obligando a hacer cosas que no quiero.’ Él y su familia están muy asustados, le están quitando el derecho a trabajar. Él no quería hacer esta rueda de prensa por temor, pero le están quitando su personaje”, dijo Navarro.

Por su parte el pequeño luchador declaró: “Han afectado mi vida diaria, ya no puedo estar tranquilo. Mi familia y yo hemos estado muy inquietos, pero nos hemos calmado con la ayuda de los licenciados. Tendremos que tomar ayuda psiquiátrica para que estemos más tranquilos.”

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: KE MONITO PRESENTÓ SU DENUNCIA CONTRA SU EXEMPRESA POR ABUSO DE DERECHOS LABORALES