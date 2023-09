Después de su notoria ausencia en el 90 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, Ke Monito reapareció ante los medios de comunicación para dar a conocer la denuncia en contra a su exempresa por el abuso a sus derechos morales, patrimoniales y laborales.

“Lo único que quiero es que se me retribuya lo que se me debe, mis derechos patrimoniales que yo tengo derecho a ellos. Muchos me han insistido que por qué peleo el personaje, pero desde el principio el personaje fue hecho por mí; a mí sólo se me entregó un dibujo y me dijeron ‘tú realízalo’. Desde entonces he diseñado, cortado, cocido, he hecho mis máscaras y tengo un registro de mis muñecos”, manifestó Jesús Juárez.

Ke Monito recalcó que a diferencia de otros luchadores que han tenido disputas legales, él no quiere dinero, solamente quiere justicia por los servicios que prestó, que se le pague una cantidad de más de un millón de pesos que se le debe, así como el nombre del personaje que asegura creó y por ignorancia firmó un documento sin la presencia de un notario, el cual ahora es el que respalda al CMLL de ser los dueños del nombre.

“No quiero nada más que lo que es mío. Hago las cosas porque me gusta y más cuando trabajo para los niños, trato de hacer lo mejor que puedo para que ellos sigan conmigo”, dijo la persona que estuvo abajo del personaje por 21 años.

Ana María Navarro, quien respalda al luchador, señaló que el CMLL le ha negado el acceso a sus contratos y que nunca le dio regalías por los comerciales, trailers, series que grabó. Asimismo, mencionó que el documento que circula en internet donde el CMLL es dueño del personaje, no es válido, puesto que Ke Monito no entendía el lenguaje jurídico y no se asesoró con alguien que supiera del tema.

Otro de los temas que se hablaron fue la negligencia médica, ya que según el luchador de talla chica no tuvo los pagos adecuados para pagar las lesiones que sufrió arriba del ring, entre ellas, la que vivió con Último Guerrero, video que se ha hecho viral en redes sociales, ya que, de acuerdo a su versión, el CMLL dijo que él no era un luchador sino una mascota.

“El Consejo Mundial de Lucha Libre dice que no es luchador, pero en 2008 un luchador de peso completo lo mandó como proyectil hacía las gradas. En su historial médico, nosotros podemos demostrar que Ke Monito ha sido luchador, queremos que esto se le presente al CMLL, para que vea que Ke Monito ha sido luchador por más de dos décadas y que tiene lesiones que se han aumentado y degenerando”, dijo el licenciado Roberto Carlos Ramírez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLAPSA ESCENARIO EN BOGOTÁ SOBRE GRUPO DE BAILARINES Y DEJA VARIOS LESIONADOS