Mephisto y Hechicero se enfrentarán en una lucha que puede marcar el fin de Los Infernales

En el pasado viernes espectacular, Mephisto y Hechicero tuvieron varios errores de acoplamiento como facción en la lucha donde perdieron el Campeonato Mundial de Tríos contra Volador Jr., Atlantis Jr., y Star Jr. Al finalizar se hicieron de palabras y se retaron a un mano a mano que se llevará a cabo este viernes 9 de junio en la mítica Arena México.

Esta batalla podría significar el fin de la versión más reciente de “Los Infernales”, facción que sigue siendo liderada por El Satánico, o bien, limar asperezas y volver a ser uno de los tridentes más temidos en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

"Yo respetaba mucho la carrera de Mephisto, pero yo le dije el viernes anterior que si no está concentrado y capacitado para enfrentar compromisos importantes y ser parte de “Los Infernales”, pues no lo necesitamos. Porque el objetivo era ser una tercia dominante y aún nos falta ese plus, aún cuando éramos campeones mundiales", dijo Hechicero para RÉCORD.

Desde el inicio, el "Alquimista del Ring" se ha mostrado comprometido con su facción, ya que le dio mayor prioridad a “Los Infernales” y al Campeonato Mundial de Tríos, sacrificando su individualidad y el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL que le había arrebatado a Último Guerrero.

"Todo puede pasar, pero una cosa es muy cierta, quien te traiciona una vez te traiciona dos o tres veces, Mephisto se ha caracterizado por traicionar a sus agrupaciones. Yo no dependo de “Los Infernales”, yo antes ya tenía una carrera sólida y construida", recalcó el luchador regio.

"Si la mentalidad actual de Los Infernales no empata con las necesidades que yo tengo como individuo, por supuesto que mi prioridad soy yo mismo. Yo creo en las etapas, pero también creo en los ciclos, yo creo que esa etapa aún puede dar para más, pero si después del viernes hay que cerrar el ciclo, lo voy a cerrar sin ningún problema", finalizó.

