Brock Lesnar, cerca de dejar la WWE, reveló Hugo Savinovich

Brock Lesnar estaría dejando WWE, el comentarista ecuatoriano Hugo Savinovich, aseguró que ‘La Bestia Encarnada’ estaría inconforme con el rumbo de su historia, por lo que podría estar mudándose de compañía o retirándose.

El relator, famoso por sus grandes frases como “¡Ataaangana!”,“¡Por poquiiiito!” o “¡Dímelo Carliiiiitos!”, reveló en un video que hizo para Lucha Libre Online que alguien se le acercó para adelantarle esta información de la decisión que ya habría tomado del siete veces Campeón de la WWE.

“Fuentes vienen hacia mi persona y me revelan una información y te lo voy a decir exactamente como me lo dijeron a mí”, advirtió Hugo. <<Ha habido enojo de parte de Brock Lesnar, quién piensa “esto me van a dar para Wrestlemania”>>, develó.

Aunque la gente esperaba que ‘La Bestia’ y Bobby Lashley tuvieran una gran batalla en el magno evento del 1 o 2 de abril, el capítulo de Raw del lunes pasado habría dado paso al comienzo de la ‘nueva historia’ que se rumora se le estaría planeando para que Wrestlemania tenga un combate contra Omos.

“Lo que se me está diciendo es que Lesnar ya no quiere estar con WWE, estas situaciones lo han llevado a ese punto. No es que no va a estar en Wrestlemania, pero tú y yo sabemos a dónde van con una historia horrible y creo que un luchador como Brock Lesnar merece un mejor destino que ese”, apuntó Savinovich.

El ahora comentarista de Lucha Libre AAA Worldwide señaló que solo es cuestión de tiempo para que le llegue la noticia al presidente de WWE, Vince McMahon de boca de Lesnar. “Es probable que, en estos momentos, en los próximos días o en las próximas semanas esté dándole la noticia a WWE de que no piensa en renovar contrato. ¿Qué pueda irse con AEW?, su dueño, Tony Khan tiene el dinero”, comentó, sin embargo, también dejó entre ver que Brock podría retirarse, pues ya lo ha ganado casi todo.

